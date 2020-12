„Wir freuen uns sehr, dass wir ab Weihnachten Einheimischen und Tagesgästen unser Pistenangebot zur Verfügung stellen können. Wir nehmen unsere regionale Verantwortung den Gästen und Mitarbeitern gegenüber wahr und starten mit einem Teilbetrieb in den Winter“, so Planai-Geschäftsführer Dir. Georg Bliem.

Auf der Schladminger Planai geöffnet sind ab Weihnachten die Planai Hauptseilbahn, vier 8er-Sesselbahnen, der Weitmoos-Lift sowie das Hopsi-Winterkinderland. Die Hüttenwirte arbeiten derzeit mit Hochdruck an einem Take-away Konzept, sodass unsere Gäste mit steirischen Schmankerln versorgt werden können. Auf der Hochwurzen wird die Gipfelbahn in Betrieb sein. Winterwanderer können am 4-Jahreszeitenweg die Landschaft genießen, auch die Rodelbahn wird am Tag und am Abend geöffnet sein. Der Dachstein bleibt bis Ende Jänner geschlossen. Auch der Galsterberg öffnet am 24. Dezember seine Pforten – alle Liftanlagen sowie das Galstiland sind in Betrieb. Gleichzeitig startet auch die Skibuslinie von Gröbming über Haus und Schladming bis nach Gleiming. Am Galsterberg und auf der Hochwurzen werden aktuell die Aufstiegsspuren für Skitourengeher vorbereitet.