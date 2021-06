Lignano Sabbiadoro, Grado & Golf von Triest

In der Region der Oberen-Adria-Küste können Sie sportliche und kulturelle Sehenswürdigkeiten kombinieren und die Vielfalt Italiens erleben.

Die Städte und die 66 Strandbäder der Oberen-Adria-Küste in Friaul-Julisch Venetien sind in die Saison gestartet. Auf die UrlauberInnen warten 130 Kilometer einzigartige Küstenlinie mit über 25.000 Sonnenschirmen, goldene Sandstränden, Lagunen, Buchten und schroffe Felsen. Außerdem ein Konzept, das den Urlaub für die Gäste sicher, gemütlich, digital und vielfältig macht.

Die Küste Friaul-Julisch Venetiens erstreckt sich von Lignano Sabbiadoro im Westen über Grado, Marina Julia bis in den Golf von Triest; die Urlaubserlebnisse, die auf die Gäste warten, sind so vielfältig wie die Region selbst. So lassen sich beispielsweise sportliche Aktivitäten mit kulturellen Ausflügen und kulinarischen Erlebnissen kombinieren. Die „Sea & Taste“-Angebote, die in der gesamten Küstenregion verfügbar sind, verknüpfen Ausflüge stets mit einer kulinarischen (wein-) gastronomischen Verkostung.

© www.turismofvg.it ×

Lignano Sabbiadoro ist die Ortschaft, an deren 8 km langen goldenen Sandstränden aktive Urlauber und Wassersport-Fans ein großes Angebot an Aktivitäten vorfinden. Aber auch für Familien wird es nie langweilig: Wasserparks und der Zoo sorgen für tierische Abwechslung. 30 Kilometer Radweg laden hier zu Fahrradtouren ein.

In Grado ist Radfahren ebenfalls sehr gut möglich, hier endet beispielsweise der insgesamt 400km lange Alpe-Adria-Radweg, der sich auf 200km durch Friaul-Julisch Venetien schlängelt. Für Strandliebhaber – Grado hat den Rekord an Blauen Flaggen in Italien - sowie Kulturinteressierte ist Grado und das nahegelegene Aquileia unverzichtbar – so zeugen UNESCO Weltkulturerbe, historische Bauwerke, venezianische Plätzchen und romantische und malerische Gassen von einer großen Vergangenheit mit Einflüssen vor allem aus dem römischen Reich und von den Habsburgern.

In Triest treffen sich romanische, germanische und slawische Sprach- und Kulturräume und so hat sich ein einzigartiges Kultur- und Genussangebot entwickelt, das sich in einer großen Diversität ausdrückt. Und auch viele Künstler und Schriftsteller haben die Stadt besucht und bewohnt, von Strauss über Rilke und Joyce bis hin zum Krimiautor der heutigen Zeit, Veit Heinichen. Der Golf von Triest ist mit seinen schroffen Felsen, den kleinen Buchten und dem Karst landschaftlich sehr reizvoll und bietet eine Vielzahl an Ausflügen und Aktivitäten, wie z. B. in Marina Julia, eine Badeortschaft, die auch Hotspot für Kitesurfen ist.

© www.turismofvg.it ×

Die norditalienische Region Friaul-Julisch Venetien gilt als ein Geheimtipp für Italien – von Bergpanoramen der Dolomiten und der Alpen, über das Hügelland bis zur Oberen Adria-Küste bieten sich vielfältige Urlaubserlebnisse an. Um für Reisende die Destination sicher und komfortabel zu machen, wurden folgende Maßnahmen ergriffen:

Ein sicherer Strand:

Das Strand-Management zielt darauf ab, das Ein- und Auschecken der Gäste zu verwalten sowie den vorgesehenen Abstand und die Vorkehrungsmaßnahmen einzuhalten, ohne auf das Vergnügen und das Urlaubsgefühl zu verzichten. Gut gekennzeichnete Zugänge helfen das Ein- und Auschecken der Gäste zu erleichtern.

Ein gemütlicher Strand:

Mehr Raum und Komfort an den Strandplätzen - landesweit sind normalerweise 10 qm pro Strandplatz vorgesehen, in Friaul-Julisch Venetien sind die Strandplätze durchschnittlich sogar noch größer.

Ein digitaler Strand:

Die Anzahl der Strandbäder, bei denen online über PC oder Smartphone gebucht werden kann, ist noch größer geworden. Die Website www.marefvg.com ist jenes Webportal, das das gesamte Küstenangebot bündelt und über die man auch seinen Strandplatz buchen kann.

Ein vielfältiger Strand:

130 Kilometer abwechslungsreiche Küstenlandschaft: Sandgoldene Strände, Lagunen, Kliffs und Buchten, Naturparks, schöne Küstendörfer und eine hervorragende Weingastronomie stehen den Gästen zur Verfügung.