San Francisco leuchtet bei Nacht jetzt heller denn je – 55 beeindruckende, originelle und umweltfreundliche Installationen verwandeln San Francisco beim „Illuminate SF Festival of Light“ in eine riesige Lichtgalerie. Von 25. November bis zum 31. Januar findet das Festival nun zum 9. Mal statt.

Dieses Jahr leuchten so viele Lichtkunst-Installationen wie nie zuvor - in der Premierensaison im Jahr 2013 waren es gerade einmal sechs beleuchtete Kunstwerke.

Mehr als 30 Lichtkünstler

Auf 17 Stadtteile verteilt leuchten 41 permanente und 14 temporäre Kunstwerke von mehr als 30 lokalen und internationalen Lichtkünstlern. Zu diesen Künstlern zählen unter anderem Leo Villareal, Joseph Kosuth, Jim Campbell und Ivan Navarro. Auch im Contemporary Jewish Museum, im San Francisco Museum of Modern Art, und weiteren bekannten Museen können die Werke bewundert werden. Sogar am San Francisco International Airport und im Salesforce Transit Center werden dieses Jahr Kunstwerke ausgestellt.

Die temporären und die besten permanenten Kunstwerke

An der 140 Meter langen Außenfassade des de Young Museums im Golden Gate Park leuchtet dieses Jahr ganz neu die temporäre Lichtinstallation „de Truth“. Gedichte, Dichter und poetische Ausdrücke werden hier gezeigt. An einigen Abenden wird auch ein visuelles Lichtspiel ohne Text zu sehen sein. „de Truth“ ehrt vier San Francisco-Dichter, die während der Covid-Pandemie gestorben sind: Diane di Prima, Lawrence Ferlinghetti, Jack Hirshman und Janice Mirikitani.

© Ethan Kaplan ×

Auch „Psychedlic Photosynthesis“, eine bunt beleuchtete, bewegte Projektion am Conservatory of Flowers feiert dieses Jahr Premiere. Diese Installation im Golden Gate Park erinnert an den Summer of Love.

Eine der bekanntesten dauerhaften Lichtinszenierungen ist „The Bay Lights“, eine fast drei Kilometer lange und bis zu 152 Meter hohe LED-Lichterkette auf der gleichnamigen Brücke. Das Kunstwerk besteht aus 25.000 individuell programmierten weißen LED-Lichtern. Die Installation auf der Bay Bridge wurde im Jahr 2013 von Leo Villareal kreiert.

© San Francisco Travel Association ×

Das im vergangenen Jahr errichtete Kunstwerk „Entwined“ auf der Peacock Meadow im Golden Gate Park wird nun auch dauerhaft zu sehen sein. Der einheimische Künstler Charles Gadeken hat hier ein skurriles Wunderland aus Blumen, Büschen und Bäumen mit wechselnden Lichteffekten geschaffen.

© San Francisco Travel Association ×

Die meisten Lichtkunst-Objekte des „Illuminate SF Festival of Light“ sind kostenlos zu besichtigen. Es werden auch geführte Rundgänge angeboten. Eine Übersicht über alle Lichtinstallationen, Künstler und Veranstaltungen findet man unter www.illuminatesf.com.

Auf dem Art Trail auf eigene Faust die beleuchteten Kunstwerke bewundern

Von der imposant erleuchteten Bay Bridge, über futuristische Lichtskulpturen im Exploratorium, bis hin zu beeindruckenden Fassadeninstallationen in der gesamten Stadt: Besucher können die beleuchteten Kunstwerke ganz einfach auf eigene Faust erkunden – dank des „Illuminate SF Light Art Trail“. Dieser führt zu elf ausgesuchten Installationen in den Stadtteilen Embarcadero, South of Market, Civic Center, Hayes Valley, Castro und Bayview. Mehr Details zum Light Art Trail unter www.sftravel.com.

© Henrik Kam ×

Kunst in San Francisco

San Francisco besitzt mittlerweile eine der umfangreichsten Sammlungen permanenter Lichtkunst in Amerika. Kaliforniens Metropole hat aber auch in anderen Kunst-Bereichen einiges zu bieten. Die San Francisco Civic Art Collection umfasst mehr als 3.500 Objekte, darunter historische Denkmäler, Wandmalereien, Gemälde, Skulpturen und Installationen. Mehr Einzelheiten finden Sie unter www.sfartscommission.org



Mehr Informationen über das Reiseziel San Francisco finden Sie hier.