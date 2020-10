Mehr Winter geht nicht

Allein schon für die atemberaubende Aussicht von der Panoramaterrasse auf 3.250 Metern auf die umliegenden Dreitausender und den markanten Olperer-Gipfel lohnt sich die Fahrt mit den drei Gondelbahnen hinauf auf die Gefrorene Wand am Hintertuxer Gletscher . Außerdem ist er mit seinen mittelschweren Abfahrten sowie den Schneetunnels und der Wellenbahn auf der Funslope und der Kidsslope am Sommerberg auch perfekt für Familien und Einsteiger geeignet. Ideale Plätze für Skianfänger sind außerdem Pepis Kinderland am Penkenjoch und Pepis Kinderklub mit professioneller Betreuung in der Granatalm. Dort haben Kinder an der Kletterwand, am Hockeytisch, in der Lego Soft Station und auf der Spielanlage mit Rutschen volles Programm. Im Eggalm-Kinderpark mit Ski-Karussell, Zauberteppich, Babylift und Snow Tubing ist der Ski-Nachwuchs ganz in seinem Element. Fünf Kinderskischulen perfektionieren den Dreh im Schnee. Abseits der Pisten bietet die Urlaubsregion Tux-Finkenberg noch mehr Spielraum: Auf 68 Kilometer geräumten Winterwegen, 28 Kilometer Langlaufloipen, drei beleuchteten Rodelbahnen und einem Natureislaufplatz mit Eisstockbahnen gehen Familien ihren Lieblings-Winteraktivitäten nach. Für Spiel und Spaß der Kleinen ist außerdem der 1.000 m² große Indoor-Spielpark Playarena in Tux-Finkenberg bestens gerüstet.