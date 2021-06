Pandemiebewältigung besser als erwartet

Die Covid- 19 Infektionszahlen in Afrika sinken stetig. In den etablierten Urlaubsorten im Süden des Kontinents öffnet die touristische Infrastruktur und MitarbeiterInnen werden priorisiert geimpft.

Der Tourismus spielt für den afrikanischen Kontinent eine wichtige Rolle. Entsprechend fortschrittlich setzen die Länder zahlreiche Impfkampagnen und Hygienekonzepte um, um sicheres Reisen zu ermöglichen.



Impfoffensiven in touristischen Regionen

Im Rahmen einer Kampagne wurden im April dieses Jahres zahlreiche Touristenführer in Kenia geimpft. Auch die Region der Victoriafälle in Simbabwe impfte bereits 76% der Erwachsenen Bevölkerung. An Flughäfen und Hotels werden strenge Hygienekonzepte umgesetzt, die sicheres Reisen ermöglichen sollen. Generell wird Afrika durch die Abwesenheit des Massentourismus, die Weite der Naturlandschaften, sowie die vielfältigen Möglichkeiten in Kleingruppen zu reisen, zu einem idealen coronakonformen Reiseziel.



Wichtige Rolle des Tourismus

Der Tourismus spielt für den afrikanischen Kontinent eine entscheidende, systemrelevante Rolle. „Ohne die Touristen aus Übersee haben die Menschen kein Einkommen und es gibt keine Ressourcen, um die Naturschutzgebiete zu erhalten.“, erklärt Hanna Kleber, Initiatorin von Voice4Africa.



Einstufung als Risikogebiete trotz niedriger Inzidenzwerte

Aufgrund der stabilen Infektionszahlen fordern viele afrikanische Länder eine Lockerung der Corona- Einreisebeschränkungen, sowie die Aufhebung der Hochrisikogebiet-Einstufung. Südafrika leidet immer noch an einem schlechten Image, wegen der Virusmutation, die den Namen des Landes trägt. Die Inzidenzwerte halten sich jedoch auf einem niedrigen Niveau, die Siebentagesinzidenz lag am Kap zuletzt bei 27,8. Auch Länder wie Marokko und Kenia, die einen niedrigen Inzidenzwert von 5,6 bzw. 5,5 aufweisen, gelten weiterhin als Risikogebiete.

