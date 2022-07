Unentdeckte Bike-Routen

Trendsportart Radfahren: Ob bei einer mehrtägigen Tour oder einem Tagesausflug – viele Länder lassen sich mit dem Fahrrad auf eine ganz besondere Art & Weise erleben.

Doch zahlreiche bekannte Routen in Europa sind von Frühjahr bis Herbst bei vielen Touristen beliebt. Wer es lieber etwas ruhiger mag, ist hier fehl am Platz. Gemeinsam mit Individualreise-Spezialist Evaneos zeigen wir Ihnen sieben Regionen in Europa, die Profi- und Freizeitsportler*innen mit besonderen Touren abseits des Massentourismus beeindrucken.

1. Zum Hallstätter See

Unsere Heimat ist ja bekannt für seine beeindruckende Berglandschaft und zieht so jedes Jahr zahlreiche Wanderer in seinen Bann. Doch auch mit dem Rad gibt es eine Vielzahl schöner Touren durch die Seen- und Bergwelten zu erkunden. Eine noch eher unbekannte Fahrradstrecke finden Profi- sowie Hobbysportler*innen am Wolfgangsee an der Grenze zwischen dem Salzburger Land und Oberösterreich. Sie führt von Bad Ischl in das berühmte UNESCO Weltkulturerbe Hallstatt und wieder zurück. Entlang der Traun führt die 56 Kilometer lange Tour bis Bad Goisern, woraufhin Radfahrer*innen schließlich den tiefblauen Hallstätter See erreichen.

2. Rund um die Feenkamine in der Türkei

Die Türkei ist nicht nur bei Strandurlaubern beliebt, auch Radfahrer*innen kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten. Besonders die Weltkulturerbe-Region Kappadokien lädt zu ausgiebigen Touren rund um eindrucksvolle Felsdenkmäler, schöne Täler und abgeschiedene Höhensiedlungen ein. Die einzigartige Mountainbike-Tour startet in dem kleinen Ort Mustafapasha mit mächtigen Steinhäusern und Kirchen und führt auf Schotterwegen durch Ayvali bis nach Bahceli. Das kleine Dorf ist geprägt von landestypischer Architektur und lädt zu einer ersten Pause mit türkischem Tee oder Kaffee ein. Weiter geht es in das Akvadi Tal, auch „weißes Tal genannt“. Hier erkunden Biker*innen die eindrucksvollen, hohen Feenkamine, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Das Ende der fast knapp 50 Kilometer langen Route bildet die Stadt Goreme.

3. Abenteuertour im Hochgebirge Albaniens

In Südosteuropa lockt das als Reiseland vielen Urlauber*innen noch unbekannte Albanien mit historischen Burgen und wildromantischer Natur. Die lokale Reiseexpertin Elvira kennt die spannendsten Touren und jede Menge individuelle Tipps für Radfahrer*innen. Ein besonderes Erlebnis ist die wenig befahrene Strecke durch das Pindosgebirge auf über 2.000 Metern Höhe. Mit dem Mountainbike geht es von Korça aus in das malerische 500 Einwohnerdorf Voskopoje. Anschließend führt die Tour in luftiger Höhe durch das Hochgebirge, vorbei am Grammos-Berg an der Grenze zu Griechenland. Endpunkt der Tour ist das kleine und ursprüngliche Dorf Rehova mit den markanten, traditionellen Steinhäusern.

4. Entlang der Garonne in Frankreich

Über rauschende Flüsse und entlang wunderschöner Orte geht es auch in Frankreich: Eine ausgezeichnete Strecke finden Radfahrer*innen entlang der Garonne. Der Fluss fließt im südwestlichen Teil von Frankreich durch die Städte Bordeaux und Toulouse. Dazwischen führt eine lohnenswerte rund 55 Kilometer lange Route von Sérignac sur Garonne bis zum kleinen Ort Moissac – stets entlang des Kanals. Reisende fahren dabei durch die Stadt Agen mit ihrer eindrucksvollen Kanalbrücke, die mit 550 Metern Länge die zweitgrößte ihrer Art in Frankreich ist. Am Ziel wartet ein Ort römischer Kunst inmitten einer traumhaften Landschaft mit Obstplantagen und Weinhängen. Zum Abschluss besuchen Radsportler*innen die Abtei von Moissaic, welche zum UNESCO Weltkulturerbe gehört.

5. Unterwegs auf der grünen Halbinsel Renvyle in Irland

Nicht ohne Grund wird Irland auch als „Grüne Insel“ bezeichnet. Soweit das Auge reicht erblicken Radfahrer*innen hier grüne Landschaften. Besonders die kleine Halbinsel Renvyle im Westen des Landes ist ein echter Geheimtipp für Naturfans und eignet sich ideal zur Erkundung mit dem Fahrrad. Die verkehrsarmen Straßen führen Aktivurlauber*innen durch das grüne Hügelland und eine eindrucksvolle Küstenlandschaft mit einsamen Stränden. Vorbei an der Ruine der Burg Grace O’Malley und dem aussichtsreichen Rinvyle Point kommen Radfahrer*innen auch durch die einzigen Dörfer der Halbinsel, Tully und Tully Cross. In ländlicher Abgeschiedenheit laden zahlreiche Ecken zu einem Stopp mit Rundumblick über die Landschaft und den wilden Atlantik ein.

6. Von Arcos de Valdevez bis in die älteste Stadt Portugals

Auf der iberischen Halbinsel erleben Aktivurlauber wilde Natur und malerische Landschaften. Im Norden von Portugal erstreckt sich entlang des Flusses Limas ein besonders schöner Radweg. Der Startpunkt ist Arcos de Valdevez. Vor Beginn der Tour haben Radfahrer*innen die Möglichkeit, den denkmalgeschützten Ortskern sowie den historischen Stadtpalast Casa do Terreiro aus dem 18. Jahrhundert zu erkunden. Die Route führt auf rund 20 Kilometern flussabwärts bis zur Stadt Ponte de Lima. Auf dem Weg entdecken Reisende mit dem Rad idyllische Lagunen und gleiten durch ruhige Landschaften entlang des rauschenden Flusses bis in die älteste Stadt des Landes – Ponte de Lima.

7. Auf der Stadtmauer durch Lucca in Italien

Rund 20 Kilometer von der italienischen Stadt Pisa entfernt liegt der charmante Ort Lucca. Umrahmt von Weinbergen und Olivenhainen der Toskana gibt es für Entdecker*innen eine ganz besondere Radtour durch die malerische Stadt: Auf der zwölf Meter hohen und an manchen Stellen bis zu 30 Meter breiten Stadtmauer umrunden Reisende das Zentrum hoch über den Stadttoren. Entlang der vier Kilometer langen Strecke sorgen einige Bäume für Schatten und leuchtendes Grün inmitten der historischen Umgebung. Eine abwechslungsreiche Tour mit authentischen Einblicken, die auch für Familien bestens geeignet ist. Wer auch die Region erkunden möchte, kurvt anschließend noch weiter durch die grünen Hügel der Toskana.

Mit diesen Insider-Routen steht einem gelungenen Radausflug nichts mehr im Weg!