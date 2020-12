Covid-19 legt zwar die Reisetätigkeit dieses Jahr lahm, aber die schönsten Reiseziele der Welt schlafen nicht! Singapur beispielsweise setzt auf neue Innovationen und Entwicklungen, mit denen unser Urlaub nach der Coronakrise noch angenehmer werden soll.

Der asiatische Stadtstaat Singapur will das Thema Reisen neu denken. In den letzten Monaten der Corona-Krise hat man Einfallsreichtum bewiesen, um neue Standards für den Tourismus zu schaffen.

Bei der Initiative „SingapoReimagine“ geht es darum, sich an die weiterentwickelnden Bedürfnisse der Reisenden bestmöglich anzupassen. ReiseLust zeigt ihnen die drei wichtigsten Komponenten dieses Neustarts.

Reimagine Safety – Sicherheit neu denken

© Singapore Tourism Board

Das Singapore Tourism Board hat in den letzten Monaten alle Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen in der Tourismusbranche optimiert, damit Besucher die faszinierende Destination mit einem sicheren Gefühl genießen können. Zu diesen Initiativen zählt zum Beispiel das Hygienesiegel „SG Clean“. Um dieses Gütesiegel zu erhalten, müssen Tourismusunternehmen strenge Sauberkeits- und Sicherheitsstandards einhalten.

Reimagine Technology – Technologie neu denken

© Larry Teo

Technologie spielt eine wichtige Rolle im Konzept von „SingapoReimagine“. Von der Einführung von kontaktloser Technologie und Reinigungsrobotern, bis hin zur TraceTogether-App und dem TraceTogether-Token: Singapur macht das Reisen sicherer und ermöglicht trotzdem eine nahtlose und effiziente Reiseerfahrung. Technologie birgt auch neue Impulse für das Tourismusangebot des Stadtstaats. Virtuelle Erlebnisse, hybride Event-Locations und sogar Roboter, die als Baristas agieren: Technologie bietet neue Möglichkeiten, Besucher zu begeistern und gleichzeitig ihre Sicherheit zu gewährleisten.

Reimagine City & Nature – Stadt & Natur neu denken

© Duy Nguyen

Singapur verfolgt das Ziel, in Zukunft das nachhaltigste urbane Reiseziel der Welt zu sein. Darum investiert man in neue Produkte und Pilotprojekte, die die Bedürfnisse der Gemeinschaft und der Umwelt berücksichtigen. Der südostasiatische Stadtstaat ist bereits auf einem guten Weg, diese Vision umzusetzen, beispielsweise durch Naturkonzepte an beliebten Orten wie dem Jewel Changi Airport und den Gardens by the Bay.

Das Land hegt darüber hinaus die Ambition, Singapur innerhalb der nächsten zehn Jahre in eine „City in Nature“ zu transformieren. Die Entwicklung des neuen Jurong Lake District ist ein gutes Beispiel hierfür: Das neue Viertel wird eine erstklassige Lifestyle- Destination sein, die die Themen Nachhaltigkeit, Innovation, Natur und Wissenschaft miteinander verbindet.

© Singapore Tourism Board

