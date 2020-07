Die Weltcupregion Hinterstoder vor den Toren des Nationalpark Kalkalpen ist wie gemacht für einen perfekten Familienurlaub in Österreich. Nur 2 ½ Stunden von Wien, 1 ½ Stunden von Salzburg und 2 Stunden von Graz entfernt liegt direkt an der Talstation der Bergbahn das lässige Explorer Hotel . Cool designt ist nicht nur das Äußere des Gebäudes, auch die Lobby ist im aktiv-trendigen Style gestaltet. So gibt´s beispielsweise gigantische Touchscreens an den Wänden – die Explorer Walls – an denen sich Touren, Tipps und jede Menge andere praktische Infos abrufen lassen. Wer sein eigenes Equipment dabei hat, verstaut es in den sicheren Sportlockern und kann es bei Bedarf auf der praktischen Werkbank reparieren (lassen). Die Explorer Buddys stehen dabei jedenfalls gerne zur Seite. Und natürlich in Zeiten wie diesen ganz wichtig: gleich beim Eintreten geht man an der Hygiene Bar auf Nummer sicher.