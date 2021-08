Der ReiseLust24 Urlaubstipp

Nachhaltig, ohne Staustress und vollkommen gratis in den Urlaub fahren? Klingt zu gut, um wahr zu sein? Das hat sich die ReiseLust24 Redaktion auch gedacht und sich dieses sensationelle Angebot der Silberregion Karwendel in Tirol genauer angesehen.

Aus allen Bahnhöfen Österreichs kostenlos mit den ÖBB an- und abreisen! Diese Einladung geht im heurigen Sommer an alle UrlauberInnen, die nachhaltig und ohne Autobahnstress nach Tirol kommen wollen - genauer gesagt in die Silberregion Karwendel. Wer mindestens fünf Nächte bleibt, dem werden die Kosten fürs Bahnticket einfach rückerstattet.

Bequeme Anreise

Wir setzen uns also gemütlich um halb neun Uhr Früh am Wiener Hauptbahnhof in den Railjet, und nach exakt 4 Stunden und 7 Minuten steigen wir in Jenbach in Tirol wieder aus. Ein gemütliches Frühstück, die herrliche vorbeiziehende Landschaft und ein kurzes Nickerchen haben die Fahrt wahrlich verfliegen lassen. Beim ÖBB Carsharing Point am Jenbacher Bahnhof holen wir unkompliziert unser vorreserviertes Rail&Drive Auto ab, das uns während unseres Aufenthaltes volle Flexibilität und Unabhängigkeit garantiert. Zunächst geht’s 10km weiter in die Bezirkshauptstadt Schwaz, die zugleich das Herz der Urlaubsregion ist.

An dieser Stelle kurz zur Orientierung: die Silberregion Karwendel im Tirol Unterland umfasst zwölf Orte und erstreckt sich vom Karwendelgebirge nördlich des Inn bis zu den Tuxer Alpen südlich davon.

Geprägt war die Region einst von ihren Schätzen, die tief unten in der Erde zu finden waren: Silber und Kupfer. In der Blütezeit der Stadt vor rund 500 Jahren gab es in Schwaz mehr als 15.000 Knappen und Schmelzer, hier war das größte Silberbergwerk des Mittelalters zu finden. In diese reiche Vergangenheit eintauchen lässt es sich am besten während einer Führung durch das Bergwerk, das heutzutage für BesucherInnen offensteht.

Stadt und Berge

Das alte Zentrum von Schwaz hat sich sein mittelalterliches Flair dank einiger prächtiger Gebäude aus der Blütezeit des Silberbergbaues erhalten. Wir wollen genauer wissen, welche Geschichten sich hinter den historischen Häusern und der gotischen Pfarrkirche verstecken. Daher schließen wir uns der kostenlosen Stadtführung an und genießen ein professionell geführtes Kulturerlebnis. Aber danach wird´s höchste Zeit: raus aus der Stadt, rauf auf den Berg!

Wir checken in der gemütlichen Hofer Stubn am Kolsassberg ein, bei den herzlichen Schwestern Manuela und Andrea Schweiger. Begrüßt werden wir auf der großen Sonnenterrasse nicht nur mit einer herzhaften Jause mit Produkten vom eigenen Hof, sondern auch gleich mit jeder Menge Berg-Tipps für die nächsten Tage. Schließlich wollen wir nicht nur die Silberregion Karwendel ausgiebig erkunden, sondern auch den einen oder anderen Gipfel bezwingen.

Eine Kapelle auf 2.344 Metern

Die Silberregion Karwendel gehört wohl zu den vielfältigsten Wanderregionen im gesamten Alpenraum. Ob man nun über die sanften Hügel der Tuxer Voralpen spaziert oder auf die schroffen Felsen des Karwendel steigt: auf dem mehr als 400km langen Wegenetz werden Genusswanderer genauso glücklich wie alpine Gipfelstürmer. Wir entscheiden uns für den nächsten Morgen zur Einstimmung für den „Klassiker“ hier in der Region – das Kellerjoch. Viele unterschiedliche Wege führen hinauf zur Hütte und zur Kellerjochkapelle auf 2.344 Meter.

Wer sich für die Kellerjochbahn entscheidet, der spart schon mal einige Hundert Höhenmeter und kann den Gipfel in knapp 1 1/2 Stunden erreichen.

Wir entscheiden uns für eine etwas längere Route mit Startpunkt am Loassattel. Auf dem gesamten Weg begleiten uns atemberaubende Ausblicke: einerseits hinüber ins angrenzende Zillertal, andererseits zurück ins Inntal und auf die schroffen Karwendel-Gipfel am Horizont. Ein weiterer Pluspunkt dieser Route: der Zwischensieg beim Gipfelkreuz am Kuhmesser auf 2.264m. Von hier aus hat man einen fantastischen Blick hinüber aufs Kellerjoch. Gemütlich spazieren wir weiter, nehmen die letzten Höhenmeter vorbei an der Hütte und stehen schließlich ehrfürchtig vor der Kellerjochkapelle.

Im Jahr 1536 haben Knappen hier an diesem Kraftplatz bereits eine Kapelle errichtet. So wie man sie heute bewundern kann stammt sie aus dem Jahr 1931.

Ab auf den Hundskopf

Etwas schroffer und auf andere Art gewaltig beeindruckend ist unsere Gipfeltour am nächsten Tag. Es geht zunächst auf die andere Seite des Inn, über eine Mautstraße hinauf auf die Hinterhornalm. Unser Ziel: der 2.243m hohe Hundskopf. Wie unschwer zu erraten ist hat er seinen Namen von seiner Form, und tatsächlich: von unserer Unterkunft aus sieht das Gipfelmassiv in der Ferne tatsächlich aus wie – der Kopf eines Hundes. Streng genommen liegt er zwar nicht mehr in der Silberregion Karwendel, aber von seinem Gipfel aus haben wir nach dem rund 2 1/2 stündigen Aufstieg eine fantastischen Blick auf die gewaltigen Steilwände des Karwendel.

Für diese Route ist jedoch alpine Erfahrung und ein Klettersteig-Set unbedingte Voraussetzung, denn die letzten Höhenmeter zum Gipfelkreuz können nur über einen Klettersteig erreicht werden.

Auf Erkundungstour

Mit zwei Gipfelsiegen in den Beinen entscheiden wir, die restliche Zeit unseres Aufenthaltes ein bisschen gemütlicher zu gestalten. Und so gehen wir auf Erkundungstour in den malerischen Ortschaften wie Weerberg, Terfens und Pill.

Wir erwandern Naturjuwele wie die abenteuerliche und wunderschöne Wolfsklamm, und wir genießen Almkulinarik auf einigen der insgesamt mehr als 20 urigen Hütten.

Tipps

Das Angebot der Silberregion Karwendel mit gratis ÖBB An- und Abreise gilt noch bis 31. August.

Von 18.-26. September findet in der Region die Wander WM statt!