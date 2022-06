Dreißig Kilometer lang ist das Salzburger Großarltal, das dank seiner vielen bewirtschafteten Almhütten von seinen Kennern auch liebevoll »Tal der Almen« genannt wird.

Denn nirgends sonst in Österreich gibt es so viele Hütten, in denen die Sennleute Wanderer und Mountainbiker mit selbst gemachten Köstlichkeiten verwöhnen.

Schon die Anreise ins Tal ist spektakulär. Hoch über der weltberühmten Liechtensteinklamm schlängelt sich die Straße den Fels entlang hinein in die Hohen Tauern. Zirka in der Mitte des Tales liegt der Hauptort Großarl mit seinen zahlreichen Hotels, den Bergbahnen und den Freizeiteinrichtungen für die ganze Familie.

Acht Kilometer weiter trifft man auf das idyllische Bergsteigerdorf® Hüttschlag. Schräg an den Hang gebaut, als ob es sich ducken würde vor der imposanten Felswand an der gegenüberliegenden Talseite. Unpassierbar scheint diese 150 Meter hohe Wand aus schwarzem und grünem Schiefer und doch durchqueren sie seit einigen Jahren drei Klettersteige namens „Gletschergoas“, „Kupfergeist“ und „Franzl-Steig“.

Nationalpark Hohe Tauern

Nach nochmals sieben Kilometern ist Schluss. Hier endet die Straße. Weiter kommt man nur noch aus eigener Kraft - mit dem Mountainbike oder zu Fuß. Hier, wo die Welt scheinbar zu Ende ist, fängt das Abenteuer erst richtig an. Herrliche Natur, tosende Wasserfälle, stille Bergsee, alpine Urwälder, Blumen übersäte Almwiesen und Gipfel, soweit das Auge reicht. Hier beginnt im Großarltal das Gebiet des mit 1.856 km² größten Nationalparks Österreichs, des Nationalparks Hohe Tauern.

Tal der Almen

Den Namen Tal der Almen verdient sich das Großarltal mit seiner Nationalparkgemeinde Hüttschlag und seinem Europadorf Großarl zu Recht. Denn nirgends sonst im Salzburger Land gibt es ein Tal, das sich dieses Prädikat mehr verdienen würde. Knapp an die 40 Hütten sind es, die die Wanderer entlang der rund 400 km markierten Wanderwege und der 160 km ausgeschilderten Mountainbike Strecken mit selbst gemachten Köstlichkeiten versorgen.

Genusswandern von Alm zu Alm

Während unten im Tal noch Ruhe herrscht, haben die Sennleute oben auf den Almen bereits alle Hände voll zu tun. Aus der köstlichen Milch ihrer Kühe bereiten sie frische Butter und herrlichen Käse. Dazu werden selbst geräucherter Speck, frisches Bauernbrot und traditionelle Hauswürste gereicht.

Eine Besonderheit ist der für das Tal so typischen "Sauerkäse" – eine Art Graukäse, der nur hier im Tal gemacht wird. Natürlich darf auch das berühmte Stamperl vom "Selber Brennt´n" nicht fehlen. Genießen Sie bei einer Rast auf den Almen des Großarltales den Geschmack des Salzburger Almsommer und herzliche Gastfreundschaft „ganz nahe am Himmel“.

Tourentipps online

Neben der klassischen Wanderkarte findet man auf der Website des Tourismusverbandes über 100 Tourentipps zu den beliebtesten Wanderrouten und Biketouren im Tal der Almen, gegliedert nach Länge und Schwierigkeitsgrad.

Mountainbiken und Radfahren

Das Tal der Almen ist auch ein beliebter Ausgangspunkt für zahlreiche unvergessliche Touren mit dem Mountainbike auf vorwiegend Forst- und Almwegen zu den zahlreichen Hütten des Tales. Im Sommer 2021 sind drei weitere Touren dazugekommen, nämlich zu den Kreealmen, zur Glettnalm und zur Gerstreitalm. Rund 20 ausgeschilderte Mountainbiketouren mit einer Gesamtlänge von rund 160 km und einem Höhenunterschied pro Tour von 300 – 900 m (gesamt ca. 14.000 Höhenmeter) stehen somit zur Auswahl.

Dazu gibt es wöchentlich neun geführte Biketouren für Mountainbiker und E-Mountainbiker. Neu seit 2021: Kostenloser Mountainbikeführer mit den beliebtesten Touren, alle Touren finden sich auch im Internet auf touren.grossarltal.info. Seit dem Sommer 2020 locken zudem die beiden Singletrails Großarltal I+II mit gesamt ca. 10 km Länge und einem Höhenunterschied von rund 1000 Metern. Hoch geht´s mit der Panoramabahn Großarltal. Natürlich ist auch die Gipfelbahn Fulseck I+II in Dorfgastein im Sommer in Betrieb und so wird im Sommer die Skischaukel rasch zur Bike- und Wanderschaukel.

Pauschalen zum Almsommer 2022

Im Sommer 2022 lockt das Großarltal mit attraktiven Pauschalen zu Themen wie „Familientrekking“, „Almrosenwochen“ oder „Bauernherbst im Tal der Almen“. 7 Nächtigungen mit Halbpension im 4-Sterne-Hotel inkl. 1 Almjause, 2 geführte Wanderungen, 1 Bergfahrt mit der Gondelbahn, Teilnahme an zahlreichen Veranstaltungen und ein Überraschungsgeschenk gibt es bereits ab EURO 556,--, inklusive Frühstück in Pensionen sogar bereits ab EURO 276,--.

