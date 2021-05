Kroatien ist der Urlaubsort der Herzen: Sonnenuntergänge, Kultur und Kulinarik. Vor allem die Strände Kroatiens können sich sehen lassen.

Urlaub in Kroatien: ein Traum. "Die ganze Familie genießt die Sonne und das Meer! Unvergesslich!"

Atemberaubende Sonnenuntergänge in spektakulären Farben, sanfte Wellenklänge und zarte Schreie der Möwen sorgen automatisch für Urlaubsfeeling und ein Gefühl der Sorglosigkeit.

Urlaubsgestaltung nach Ihren Vorlieben

Die sommerliche Glückseligkeit in Kroatien zieht jeden Urlauber zurück in das Land am Mittelmeer. Kroatien hat für jeden Besucher etwas zu bieten, ganz egal welche Art der Freizeitgestaltung Sie bevorzugen. Lange Kiesel- und Steinstrände mit Familienspielplätzen, sowie Vergnügungs- und Wasserparks machen jedes Kind glücklich. Auch Strandbars finden sich genügende, um einen Tag voller Action oder Entspannung am Strand ausklingen zu lassen. Wer einen ruhigen Urlaubsort bevorzugt, kann seine freien Tage in friedlichen Oasen, von Pinienwäldern umgeben, genießen.

Einzigartige Strandvielfalt

Die Strände Kroatiens sind so vielseitig und bezaubernd wie nirgendwo sonst. Neben einsamen Inselstränden, Kiesstränden und privaten Plätzchen, finden sich belebte Strände, auf denen immer etwas los ist. Auch für Surfer eignen sich die Küstenstreifen ideal und zum Teil sind sogar Hunde an den sandigen Plätzen willkommen. Egal ob Familienurlaub, romantische Tage der Entspannung oder aktive Naturliebhaber, die Strände Kroatiens werden alle ihre Wünsche erfüllen.

Die Strände schauen nicht nur traumhaft aus, viele von ihnen können auch das Zertifikat der Blauen Flagge vorweisen, das eine hohe Qualität des Meeres, der Sicherheit und der Dienstleistungen ausweist. Knapp 98% der kroatischen Strände gelten als ideal zum Baden.

Tausend kroatische Inseln warten auf Sie

Zu Kroatien gehören unzählige Inseln, wie Hvar, deren Sehenswürdigkeiten nur darauf warten von Ihnen entdeckt zu werden. Denkmäler, Ruinen, kleine Kirchen und Festungen machen aus Ihrem Urlaub eine Reise voller Kultur. Neben den Burgen gibt es außerdem zahlreiche bunte Pflanzen und exotische Blumen zu bestaunen, die Sie mit ihrem Duft bezaubern werden.

Die zahlreichen Freizeit- und Abenteuersportmöglichkeiten, die unglaublichen Strände, sowie die ausgezeichnete Gastronomie des Landes machen Kroatien zum perfekten Urlaubsort. Überzeugen auch Sie sich!



Möchten Sie mehr über die einzigartigen Strände an der Küste Kroatiens erfahren? Hier finden Sie alle Informationen rund um Ihren nächsten Strandurlaub.