Das SPIRIT HOTEL THERMAL SPA***** steht für luxuriöse Erholung der allerfeinsten Art.

Inmitten der malerischen sieben Seen des beliebten pannonischen Thermalortes Sárvár, knapp 2 Autostunden von Wien und Graz entfernt, erwartet Sie das 5-Sterne Superior-Wohlfühlhotel Spirit Thermal Spa! Kulinarischer Hochgenuss und eine Wellnesswelt mit 22 exklusiven Becken erwarten Sie in diesem Luxusrefugium voller wundervoller Erlebnisse.

© oe24 ×

Nehmen Sie sich eine Auszeit im Preisgekrönten SPIRIT HOTEL THERMAL SPA*****

Brauchen Sie ein paar Tage, um sich zu entspannen, neue Energie zu tanken, sich auf die schönste Zeit des Jahres vorzubereiten oder der Feiertagstrubel hinter sich zu lassen? Lassen Sie den Alltag hinter sich, gönnen Sie sich ein paar Tage voller Glücksmomente!

Zeitlose Eleganz, modernes Design, exklusive Umgebung, erstklassige Dienstleistungen, unvergleichliche Wellness-Erlebnisse. Das alles erwartet die Gäste des Spirit Hotels in Sárvár, in einer traumhaften Umgebung an den Ufern der sieben Seen des Thermalortes Sárvár in West-Ungarn. Die einzigartige Wellness-Oase, das Thermalwasser aus den hoteleigenen Quellen, die einzigartigen Zimmer und die Gourmetküche runden das Fünf-Sterne Spirit-Erlebnis ab.

Es ist kein Zufall, dass die beeindruckend elegante Umgebung und der außergewöhnliche Service des Hotels kürzlich bei der World Luxury Awards Gala, bei der die Besten der Luxushotellerie ausgezeichnet werden, nicht weniger als sieben renommierte Fachpreise gewonnen haben, darunter "Global Spa of the Year 2023" in der prestigeträchtigsten Spa-Kategorie und "Luxury Country Hotel of the Year" in der Hotelkategorie.

© oe24 ×

Eintauchen & Wohlfühlen

Das Spirit Hotel Thermal Spa verfügt über eine preisgekrönte Wellness-Oase mit 22 Becken, darunter Whirlpools, Erlebnisbecken im Innen- und Außenbereich, ein 25-Meter-Schwimmbecken sowie Thermalbecken im Innen- und Außenbereich mit orientalischer Atmosphäre. Die einzigartige Saunainsel des Hotels bietet 9 verschiedene Saunen mit spezielle Saunaaufgüssen, und ein echtes Highlight ist der Ruheraum mit offenem Kamin, in dem die Gäste die Winterlandschaft genießen können, während sie mit der Natur verschmelzen und das prasselnde Feuer genießen.

Das Spirit-Thermalwasser aus der hauseigenen Quelle ist chemiefrei und fühlt sich seidenweich an. Genießen Sie die wohltuende Wärme des Thermal-Freibades mit dem Dampf der alles einhüllt, ein einzigartiges Erlebnis an kalten Tagen. Und wenn Sie sich nach noch mehr Genuss sehnen, probieren Sie eine der über 100 Wellness-, Spa- und Beauty-Anwendungen aus aller Welt und fühlen Sie sich wie neu geboren.

© oe24 ×

Kulinarischer Hochgenuss

Möchten Sie den Tag mit einem Sektfrühstück oder gesunden Säften beginnen? Das fantastische Spirit Genuss-Frühstück wird Sie begeistern. Das gilt auch für die beeindruckende Auswahl am Abendbuffet. Mit saisonalen Aromen und einer Vielfalt an lokalen und internationalen Gerichten fällt die Wahl schwer. Und wenn Sie den Abend am Kamin in der Lounge mit einem leckeren Cocktail oder einem Glas Wein ausklingen lassen, werden Sie froh sein, dass Sie sich ein paar Tage der Entspannung gegönnt haben.

Möchten Sie Ihren Urlaub lieber in der Stille eines Zen-Gartens oder inmitten einer Blumenwiese verbringen?

Möchten Sie die Farbe Ihres Zimmers wählen, in dem Sie Ihren Wohlfühlurlaub verbringen? Im Spirit Hotel können Sie auch das tun. Das Spirit Hotel, das in diesem Jahr seinen 15. Geburtstag feiert, renoviert seine Zimmer komplett. Fünf verschiedene Zimmertypen wurden von renommierten ungarischen Innenarchitekten entworfen, denn jeder fühlt sich in einer anderen Umgebung zu Hause, so dass jedes Zimmer von einem eigenen Farbschema und Stil geprägt ist.

Durch die Wahl verschiedener Zimmer und Stimmungen können Sie Ihren Aufenthalt nun noch individueller gestalten. Da die Zeit, die man in den Zimmern verbringt, sehr wichtig ist, wird auf natürliche Materialien, Komfort und besondere Beleuchtung Wert gelegt.

Zur Erneuerung gehören auch die in warmen Farben gehaltenen, individuell gestalteten, gemütlichen Kinosäle mit 70-Zoll-Fernsehern. Nach einem Tag im Spa ist in dem speziell eingerichteten Raum alles auf ein perfektes, komfortables Kinoerlebnis ausgerichtet. Schauen Sie rein und genießen Sie Ihre Lieblingsfilme!