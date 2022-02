Wild auf Südafrika

Atemberaubend, mitreißend, pulsierend und grenzenlos inspirierend…das ist Südafrika! Urlaubsreisen in das faszinierende Land sind nun endlich wieder möglich.

In jeder Provinz, an jeder Ecke erwartet dich ein magischer Moment - abgerundet durch die warmherzigen Menschen Südafrikas. Von pulsierenden Städten bis zu adrenalingeladenen Abenteuern, von faszinierendem Wildlife bis zur mitreißenden Kultur, von atemberaubenden Landschaften bis zu endlosen Stränden und Küsten – Südafrika bringt dich zum Staunen!

Big Five Safari

Der Klassiker unter den Südafrika-Safaris ist die Big Five Safari. Eine geführte Tour durch das Wohnzimmer von Löwen, Leoparden, Elefanten und anderen Einheimischen. Im Busch seinen Hals nach Giraffen ausstrecken oder unzählige Affen-, Antilopen- und Vogelarten inmitten ursprünglicher Landschaften beobachten. Den Sonnenuntergang bei einem Sundowner unter freiem Himmel erleben. Warum ein Fünf-Sterne-Urlaub wenn man Fünf-Milliarden Sterne haben kann?

Küstensafari

Bei einer Küstensafari warten 3.000 Kilometer Strände und Buchten. Verschnaufpausen an spektakulären Orten lassen von der Aussicht den Atem rauben. Gerne gesehene Wegbegleiter: Wale, Delfine, Robben und sogar Pinguine. Nach dem Rumkommen heißt es runterkommen. Entweder mit einer Wassersportsafari an einem der Blue Flag-Strände oder ganz entspannt in einer romantischen Bucht.

Sportliches

Runterkommen kann man in Südafrika auch beim Bergsteigen: bei einer Wandersafari in den Drakensbergen oder bei einer Klettersafari in schwindelerregenden Höhen. Sich beim Bungee-Jumping ins Abenteuer stürzen und fließenden südafrikanischen Verkehr bei einer Runde Rafting erleben - die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Für's leibliche Wohl

Wer seinen Abenteuerhunger gestillt hat, darf sich weiter köstlich amüsieren. Bei Gourmet-Safaris durch Südafrikas Sterneküchen werden exquisite Gerichte zum kleinen Preis serviert. Ein Vier-Gänge-Menü inklusive edlem Wein kostet umgerechnet nur ca. 40 Euro – für zwei Personen wohlgemerkt. Ebenfalls ein kulinarisches Highlight: das Braai – ein gemütliches südafrikanisches Barbecue, bei dem man Schlemmen kann, wie ein echter Südafrikaner.

Großstadtdschungel

Wie wäre es mit einer Großstadtsafari? In Südafrikas Metropolen gibt es viel zu entdecken. Hier leben verschiedenste Kulturen friedlich zusammen. Nicht umsonst gilt Südafrika als Regenbogennation und diese Vielfalt bereichert jedes Stadtbild. Bei einer Shoppingsafari halten internationale Designer, hippe afrikanische Labels und traditionelles Kunsthandwerk Mode und Souvenirs zu erschwinglichen Preisen bereit. Die schönsten Mitbringsel sind aber immer noch die Freundschaften, die hier geschlossen werden. Die Menschen haben Sonne im Herzen und immer ein Lächeln auf den Lippen.

Geschichte

Eine Kennenlern-Safari lohnt sich auch, wenn es um die bewegende Geschichte Südafrikas geht. Zahlreiche historische Stätten im Land erzählen inspirierende Anekdoten, die bis zu den Anfängen der Menschheit zurückführen. Eine echte Zeitreisen-Safari.

Ein kurzes Video mit den schönsten Einblicken findest du hier.

Unterkünfte

Ein Urlaub in Südafrika ist schon eine tolle Geschichte. Sogar beim Buchen der Unterkunft. Ein breites Hotelangebot steht bereit zur Auswahl. Von der Luxusklasse bis zu preisgünstigen Bed & Breakfasts ist alles dabei. Erste Klasse ist auch die Anreise. Nachtflüge nach Südafrika dauern nur zehn Stunden. Einfach die Augen zumachen und beim Wiederaufmachen im Land der Träume landen. Und, es gibt keine Zeitverschiebung. Also auch keinen Jetlag. Bereit für die außergewöhnlichste Safari? Dann raus aus dem Alltag und rein ins Abenteuer Südafrika.

Alle aktuellen Infos zu den Einreisebestimmungen findest du hier.