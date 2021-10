Sicherer Start in den Winter 2021/22

Österreichs größtes Gletscherskigebiet öffnet seine Anlagen am Freitag, den 8. Oktober.

Reinhard Klier, Vorstandsvorsitzender der Wintersport Tirol AG, rechnet im Herbst mit gut besuchten Skigebieten, wenn die Rahmenbedingungen passen und es keine Einschränkungen in Bezug auf Reisefreiheit gibt. Die Stubaier Gletscher bieten geradezu optimale Rahmenbedingungen für sicheren Wintersport: Bahnen Bahnen mit hohen Förderleistungen und ein vielfältiges Pistenangebot mit weiten und breiten Pisten.

Sicherer Start in die Wintersaison

Am Stubaier Gletscher sieht man sich bestens vorbereitet, um Gästen einen maximal sicheren Skiurlaub zu ermöglichen. „Im ‚Corona-Winter‘ 2020/21 blieben die Anlagen trotz Reisebeschränkungen beinahe während der gesamten Wintersaison geöffnet. So konnten wertvolle Erfahrungen für ein sicheres Miteinander am Stubaier Gletscher gesammelt werden. Die Gesundheit aller Gäste und Mitarbeiter hat höchste Priorität“, so Andreas Kleinlercher, Seilbahndirektor am Stubaier Gletscher. Das Online Skiticketing wird im kommenden Winter weiter forciert. Gondeln werden regelmäßig desinfiziert und dauerhaft belüftet.

© Andre Schoenherr ×

Vollbetrieb ab Anfang Dezember

Je nach Wetter- und Schneelage kann ab Anfang Dezember wieder der Vollbetrieb am Stubaier Gletscher starten. Die Gäste können sich auf insgesamt 35 Abfahrten auf 65 Pistenkilometer freuen. Freerider genießen abseits der Pisten auf weitläufigen Off-Piste-Routen natürlichen Pulverschnee in Hülle und Fülle: Das sogenannte „Powder Department“ am Stubaier Gletscher umfasst 13 Runs im freien, ungesicherten Gelände mit eigener Off-Piste-Map, Checkpoints, Streckenvideos, LVS-Check und Lawinenwarnhinweisen.

Sportliches Highlight im November

Der Snowpark „Stubai Zoo“ gehört zu besten Snowparks in den Alpen und wird in der kommenden Saison durch eine zusätzliche, 300 Meter lange „Jib-Line“ erweitert. Auch Profis nutzen die einzigartigen Voraussetzungen am Stubaier Gletscher, um sich in Wettbewerben zu messen: Vom 17. bis 20. November 2021 kommt im Snowpark des Stubaier Gletschers bei der fünften Ausgabe des F.I.S. Freeski Weltcup Stubai die Weltelite der Freeskier zusammen. Das Finale des Weltcups wird am 20. November live in ORF 1 übertragen.

© Andre Schoenherr ×

Mehr als nur Ski: Der Gipfel der Genüsse

Für Wintersportler und Ausflugsgäste bietet die Gipfelplattform TOP OF TYROL abseits der Pisten einen einzigartigen Blick über 109 Dreitausender. Auch für das leibliche Wohl ist am Stubaier Gletscher bestens gesorgt. Dazu laden unter anderem das Restaurant Schaufelspitz – das weltweit höchste Drei-Haubenrestaurant – das Restaurant Eisgrat mit eigener Pasta-Manufaktur oder der Schneekristall Pavillon ein.

© Andre Schoenherr ×

Weitere Angebote:

Der Stubaier Gletscher und das Stubaital insgesamt haben sich vor vielen Jahren in den Bereichen Familien und Sport positioniert und zahlreiche Kinder- & Familienangeboten entwickelt. Kinder unter 10 Jahren fahren am Stubaier Gletscher frei in Begleitung eines Elternteils. Unter dem Motto „BIG Family“ gibt es ein vielseitiges Angebot für alle Altersklassen inklusive Kinderrestaurant, Kindergarten und Pisten für Kids.

© Andre Schoenherr ×