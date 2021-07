Thailands größte Insel Phuket zählt zu den beliebtesten Urlaubszielen weltweit - weiße Sandstrände, kristallklares Wasser, die spektakuläre Kulisse aus Kalksteinfelsen und die Gastfreundlichkeit der Einheimischen sorgen dafür.

Seit 1. Juli können die Traumstrände von Phuket nun wiederentdeckt werden. Das Pilotprojekt namens „Phuket Sandbox“ verspricht eine umsichtige Öffnung Thailands. Die Entdeckung der „Sandkiste“ steht vollständig geimpften Besuchern offen, deren Zweitimpfung mindestens 14 Tage zurück liegt. Auch Kinder sind willkommen: 6-18-jährige müssen nur bei Ankunft einen Covid-19-Test durchführen.

Traumstrände als "Sandbox-Modell"

Die „Phuket Sandbox“ gilt als Pilotprojekt. Sukzessive sollen weitere „Sandbox-Modelle“ folgen. Auch für die Insel Koh Samui gibt es bereits erste Reiseregeln. Krabi, Chiang Mai und Phang-nga (Khao Lak) sollen ebenfalls im Laufe des Sommers angesteuert werden können, im Herbst folgen dann Bangkok und weitere Regionen.

Sonnenhungrige und Wasserratten kommen an den Traumstränden der Insel somit wieder auf ihre Kosten. Auch beliebten Aktivitäten wie Schnorcheln, Tauchen und Kajak steht somit nichts im Weg, solange die üblichen Regeln vor Ort beachtet werden.

Für den Urlaub mit gutem Gefühl hat Thailand ein eigenes Covid-Sicherheitslabel, das „SHA Plus“, für touristische Anbieter geschaffen. Besucher wohnen in solch zertifizierten Unterkünften und sollten am besten auch für sonstige Aktivitäten wie Ausflüge, Verkehr und gastronomische Erlebnisse Betriebe mit Zertifizierung nutzen. Derzeit ist die Anreise nur mit Direktverbindung nach Phuket erlaubt. Diverse Airlines bieten hier Umsteigeverbindungen ab Wien an, etwa Qatar mit 4 wöchentlichen Flügen.

© Qatar Airways ×

Vor der Reise

Einreisen dürfen Reisende mit vollständigem Impfschutz aus Ländern mit geringem Risiko, in denen sie sich vor Abreise mindestens 21 Tage ununterbrochen aufgehalten haben. Eine entsprechende Liste gibt das thailändische Gesundheitsministerium heraus. Österreich ist hier derzeit inkludiert und somit gelten die Sandbox-Regeln.

Neben dem mindestens 14 Tage alten Impfzertifikat für einen von der MoPH oder WHO zugelassenen Impfstoff muss ein negatives PCR-Testergebnis in englischer Sprache bei Ankunft vorgelegt werden, dessen Ausstellung nicht mehr als 72 Stunden zurückliegt.

Kinder unter 6 Jahren dürfen nur in Begleitung von vollständig geimpften Eltern oder Aufsichtspersonen reisen. Kinder im Alter von 6-18-Jahren müssen sich bei Ankunft einem RT-PCR-Testunterziehen.

Vor Abreise müssen Reisende außerdem die App „ThailandPlus“ herunterladen und sich in dieser registrieren.

Zu den Einreisebedingungen zählt zudem eine Covid-Krankenversicherung mit einer Deckungssumme von min. 100.000 US-Dollar.

Vor Einreise ist außerdem das so genannte Certificate of Entry (COE) auszufüllen und über www.entrythailand.go.thzu beantragen.

Laut dem mehrstufigen Fahrplan des Thailändischen Fremdenverkehrsamts gelten für die Insel Phuket nun folgende Reisebestimmungen:

© Tourismus Thailand ×

Bei Ankunft auf Phuket

Vor Ort erwartet Einreisende ein weiterer, kostenpflichtiger PCR-Test und die sogenannte Mor Chana-Warn-App muss auf dem mobilen Endgerät installiert werden.

Vom Flughafen aus geht es direkt ins Hotel, wo man zunächst im Hotelzimmer auf das Testergebnis warten muss. Sobald ein negatives Testergebnis eingetroffen ist, können Urlauber die Insel erkunden.

Der Aufenthalt vor Ort ist lediglich in „SHA+“-zertifizierten Unterkünften möglich. Die Aufenthaltsdauer in einer Unterkunft beträgt mindestens sieben Nächte. Im Anschluss kann das Hotel auch zwei Mal gewechselt werden.

Je nach Länge des Aufenthalts muss der kostenpflichtige PCR-Test am 6./7. und am 12./13. Tag wiederholt werden. Im Fall einer Weiterreise in eine andere Provinz oder in ein anderes Land kann ein weiterer Test nötig werden.

Wer im Inland weiterreisen möchte, muss zuvor für 14 Nächte auf Phuket eingecheckt gewesen sein und benötigt vor der Weiterreise ein aktuelles negatives PCR-Testergebnis sowie ein Impfzertifikat.

Weitere Informationen zum Traumurlaub auf Phuket finden Sie hier und auf Facebook.