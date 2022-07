Abenteuerliche Spielwiese für Familien mit Kindern

Die Top-Ausflugsziele Niederösterreichs prägen den sommerlichen Veranstaltungskalender im weiten Land. Getreu dem Motto „Ferienzeit ist Ausflugszeit“ sorgen 53 Mitgliedsbetriebe mit ihrem abwechslungsreichen Angebot für einen unvergesslichen Sommer 2022.

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs präsentiert sich das sommerliche Angebot erfrischend erlebnisreich. „Erstmals in der Geschichte der Top-Ausflugsziele führen heuer gleich 53 Mitgliedsbetriebe unser unverkennbares Qualitätssiegel. Neben allgemeinen Attraktionen sind es unsere sommerlichen Themen-Veranstaltungen, die Familien mit Kindern verzaubern und einen deutlichen Mehrwert bieten“, sagt Mag. (FH) Eveline Gruber-Jansen, Sprecherin der Top-Ausflugsziele Niederösterreichs. Um die Tagesausflugsgäste zu begeistern, wurden heuer wieder kreative Angebote entwickelt. Die Garten Tulln und die Kittenberger Erlebnisgärten sorgen mit ihren Natur- und Schaugärten für farbenfrohe Sommererlebnisse. Auch eine Fahrt mit der „Brandner Schiffahrt“ sollte im Ausflugskalender eingeplant werden. Tipp: Das Karikaturmuseum Krems bietet Donald Duck und Micky Maus eine große Bühne. Bei der neuen Ausstellung „Donald Made in Austria! Der Character-Designer Florian Satzinger“ werden den Figuren von Disney und Warner Bros. neue Charakterzüge verpasst.

© BRANDNER Schiffahrt ×

Ein Sommer wie damals – nur besser

Im Weinviertel befindet sich die Fossilienwelt Stetten, die in den Sommermonaten Workshops bietet: Bei dem Programm-Highlight „Wasser ist Leben “ am 3. August erfahren Kinder alles über die Unterwasserwelt .

Das Beste aus zwei Welten erleben Besucher*innen im UnterWasserReich Schrems: Eine Erlebnis-Ausstellung im Innenbereich sowie der Wassergarten mit Fischottergehege im Freien bietet Familien mit Kindern reichlich Abwechslung. Tipp: das Sommer-Vollmond-Fest am 15. Juli.

Der Vollmond wird auch im Schloss Artstetten thematisch aufgegriffen. Am 15. und 16. Juli sowie am 12. und 13. August 2022 ist eine nächtliche Besichtigung des Märchenschlosses möglich. Nach dem Museumsbesuch und einem Spaziergang zur Familiengruft, der letzten Ruhestätte von Erzherzog Franz Ferdinand und seiner Sophie, wartet ein mystischer Fackel-Rundgang durch den weitläufigen Natur-Schlosspark. Im Juli und August ist jeden Donnerstag das schlossORTH Nationalpark-Zentrum die beste Wahl. Gemeinsam mit einem Nationalpark-Rangerteam wird die Umgebung erforscht und die Lebewesen der Au beobachtet.

© UnterWasserReich Schrems ×

Lasershows und klösterliche Geheimnisse

Ganz oben bei den Event-Highlights im Sommer 2022 steht die „Klangwelle“ am Schlossteich vom Schloss Laxenburg. Videoprojektionen, spektakuläre Lasershows und einzigartige Wasserspiele sorgen für funkelnde Kinderaugen. Los geht’s ab dem 18. August mit der ersten von insgesamt 12 Veranstaltungen.

Reichlich Strahlkraft besitzt auch das Stift Melk, eines der schönsten Barockensembles Europas. Neben den Museumsräumen, der Bibliothek und Stiftskirche zeigt sich der Stiftspark Melk von seiner natürlichsten Seite. Buchbar für die ganze Familie sind sommerliche Führungen durch die Gartenanlage (Dauer ca. 70 Minuten).

Bunt und farbenfroh präsentiert sich auch das Schloss Rosenburg. Obwohl, das ist nicht ganz zutreffend. Hier dominiert die Farbe der Liebe. Die roten Rosen sind charakteristisch für die Schaugärten. Gut zu wissen: Auf Schloss Rosenburg wird die uralte Tradition der Falknerei noch gelebt. Sondervorführungen am 30. und 31. Juli sowie 27. und 28. August bieten authentische Einblicke in die Falknerei zur Zeit der Renaissance.

Ein Sommer voller Geheimnisse, Mythen und spannender Attraktionen bietet das Stift Seitenstetten. Am 12. August 2022 begeben sich Kids & Teens auf eine spannende Entdeckungsreise durch die geheimnisvollen Räume des 900 Jahre alten Klosters.

© Roman Jandl ×

Mehr Informationen zu den Top-Ausflugszielen finden Sie unter: www.top-ausflug.at

Tipp für die Ausflugssaison: Eine Vielzahl der Top-Ausflugsziele kann mit der Niederösterreich-Card bei freiem Eintritt besucht werden. www.niederoesterreich-card.at