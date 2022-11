Am Rande der Fußball WM warten auf die Fans ungewöhnliche Kunstwerke. Zehn Kunstinstallationen in Form von Torpfosten, die ausgewählte Wahrzeichen und Instagram-taugliche Spots im ganzen Land umrahmen.

Die „Posts of Qatar“ -Installationen sollen den Fußballfans im November und Dezember einen Rahmen für ihre Erinnerungsfotos bieten. Aufgestellt sind sie vor den schönsten und bekanntesten Fotomotiven des Emirats: unter anderem auf dem quirligen Souq Waqif, am Binnenmeer Khor Al Udaid, im Museum of Islamic Art Park direkt am Wasser, auf The Pearl-Qatar und im Katara Cultural Village.

Alle „Posts of Qatar“- Installationen wurden von Einzelkünstlern oder Künstlerduos entworfen, wobei zwei Torpfosten von katarischen Künstlern und die restlichen acht von Designern aus den bisherigen Gewinnernationen des Turniers gestaltet wurden: England, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Argentinien, Uruguay und Brasilien. Die Kunstinstallationen spiegeln Elemente aus den Heimatländern der Künstler wider, zusammen mit Aspekten des kulturellen Erbes von Katar. Sie zeigen, welche Rolle der Fußball bei der Begegnung von Kulturen aus der ganzen Welt spielen kann.

Die „Posts of Qatar” sind an den folgenden Orten zu finden:

„Sailing Forms“ – England-Torpfosten von Hugo Dalton an der Lusail City Marina



© www.visitqatar.qa ×



„Harmony Shining Through The Rose“ – Deutschland-Torpfosten von KEF! am West Bay Beach



© www.visitqatar.qa ×



„From Spain To Qatar“ – Spanien-Torpfosten von Jordi Gil Fernandez (JoGis Art) am Binnenmeer



© www.visitqatar.qa ×



„Symmetry“ – Italien-Torpfosten von Ale Giorgini im Katara Cultural Village



© www.visitqatar.qa ×



„Sails, Moving Forward“ – Frankreich-Torpfosten von Guillaume Rouseré und Maryam Faraj Al-Suwaidi am The Pearl-Qatar



© www.visitqatar.qa ×



„Where The Owl Sleeps“ – Brasilien-Torpfosten von Camila Gondo im MIA-Park



© www.visitqatar.qa ×



„The Shine Of Transformation“ – Uruguay-Torpfosten von Josefina De León am Place Vendôme



„QATARGENTINA“ – Argentinien-Torpfosten von Simo Vibart und Fatima Alsharshani bei Aspire Zone



© www.visitqatar.qa ×



„Freej“ – Katar-Torpfosten von Ghada Al-Suwaidi beim Souq Waqif



„People From Qatar“ – Torpfosten für die Länder der Welt von Abdulaziz Yousef auf der Flag Plaza



© www.visitqatar.qa ×





An jedem Torpfosten ist ein QR-Code zu finden, der beim Scannen mit dem Smartphone weitere Informationen über die Kunstinstallation, den Künstler und den Standort verrät.