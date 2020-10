Tour ins Innere eines Gletschers

Wir befinden uns auf rund 3.250m, ganz oben am Hintertuxer Gletscher im Tiroler Zillertal. Auf den Pisten sind hier, im einzigen Ganzjahres-Skigebiet Österreichs, 365 Tage im Jahr die Wintersportler unterwegs. Was sich währenddessen im Inneren des Gletschers abspielt, ist schier unglaublich. In einer gewaltigen Höhle sind wir als Besucher in einer bizarr-schönen Welt aus Eis auf Erkundungstour unterwegs. Rund 30 Meter steigt man auf bestens gesicherten Wegen in die Gletscherspalte ab, und dort unten warten unfassbare Erlebnisse. Vorbei an riesigen funkelnden Eiskristallen und gefrorenen Wasserfällen geht es zum unterirdischen Gletschersee, der auf einem Boot überquert wird. Ein weiterer Höhepunkt ist der 15 Meter hohe Eispalast, der direkt unter Skipiste liegt. Rund 600 Meter der Eishöhle sind für die Besucher zugänglich, der große Rest ist Forschern vorbehalten bzw. noch gar nicht erkundet worden.