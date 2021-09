Traumstrand statt Herbstnebel

Die Sehnsucht nach der Ferne, nach tropischen Traumstränden und nach neuen Abenteuern. Jetzt kann sie endlich wieder gestillt werden!

Wer keine Lust hat auf kalte Nebeltage in Österreich, stattdessen aber auf 28 Grad warmes Meer – der verabschiedet sich am besten jetzt mal kurzfristig nach Thailand. Ausgewählte Regionen wie Phuket und Krabi haben ihre Grenzen geöffnet, einem sicheren & entspannten Thailand-Urlaub steht also nichts mehr im Wege!

Endlose Traumstrände, herrliches Thai-Food, die authentische Herzlichkeit der Menschen – kein Wunder, dass Thailand bei vielen ÖsterreicherInnen zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen in der Ferne zählt. Und jetzt sind Reisen in das faszinierende Land in Südostasien endlich wieder problemlos möglich! Monatelang hat man sich vor Ort auf die Rückkehr der Touristen vorbereitet, die Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen wurden perfektioniert, und am 1. Juli hat die Teilöffnung schließlich begonnen.

7/7 © Thailand Tourismus Phuket © Tourism Authority of Thailand, Copyright 2011. All rights reserved Phuket Old Town © www.phuketelephantsanctuary.org Phuket Elephant Sanctuary © Thailand Tourismus Phuket Sandstrand © Miltiadis Fragkidis Phuket Big Buddha © Mike Swigunski Lagune bei Phuket © Frans Daniels Schnorcheln vor Phuket

Ab nach Phuket!



Thailands größte Insel Phuket mit ihren weißen Sandstränden, dem kristallklaren Wasser und der spektakulären Kulisse aus Kalksteinfelsen kann man derzeit erleben wie nie zuvor – nämlich ohne den üblichen Touristenansturm. Man findet einsame Plätzchen am Strand, in Old Phuket schlendert man durch die ruhigen Straßen, und an den beliebten Sehenswürdigkeiten wie dem Big Buddha geht es derzeit ganz gemütlich zu. Überall ist die neue Aufbruchsstimmung nach der langen Pandemie-Pause spürbar.

Tierbegegnungen im Wasser & an Land



Was während eines Urlaubs in Phuket auf keinen Fall fehlen darf ist eine ganz- oder halbtägige Bootstour zu den vorgelagerten kleinen Inseln. Bei den Schnorchel-Stopps in einsamen Buchten entdeckt man die bunte Unterwasserwelt, mit unzähligen Fischen und den sich regenerierenden Korallen. Außerdem gelangt man mit dem Boot zu traumhaften Stränden, die momentan deutlich menschenleerer sind als sonst. Zum Lunch legt man dann beispielsweise am Banana Beach auf Koh Hey – der Koralleninsel – an.

Auch an Land sollte man in Phuket eine tierische Begegnung unbedingt einplanen, nämlich jene mit den thailändischen Elefanten. Der beste Platz dafür ist das Phuket Elephant Sanctuary, das geschundene Tiere aus der brutalen Holzfäller- und Tourismusindustrie freikauft. Auf dem riesigen Areal können BesucherInnen die geretteten Elefanten in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Mit Guides durchwandert man die weitläufige Anlage und kommt den sanftmütigen Riesen ganz nahe.

Weiter geht’s nach Ko Phi Phi und Khao Lak



Auch diese beiden beliebten Regionen in Thailand sind bereits für TouristInnen geöffnet und problemlos & absolut sicher zu bereisen. Khao Lak ist für viele Reisende der Inbegriff von Ruhe, Erholung und einem perfekten Urlaub. Der Badeort in der Provinz Phang-nga rund eine Autostunde nördlich von Phuket zeichnet sich durch seine traumhaften, kilometerlangen Sandstrände aus. In der Provinz Krabi wiederum liegen die weltberühmten Phi Phi Inseln mit ihren zwei Hauptinseln: Phi Phi Don und Phi Phi Le. Erstere ist die größere und touristisch erschlossenere Insel. Es gibt hier Bungalows und eine touristische Infrastruktur. Phi Phi Le ist kleiner und unbewohnt, eine Insel von atemberaubender Schönheit, mit bizarren Felsen, idyllischen stillen Buchten, versteckten Nischen und Höhlen.

4/4 © Thailand Tourismus Provinz Phang-nga © Thailand Tourismus Koh Phi Phi Le © Thailand Tourismus Provinz Phang-nga © Thailand Tourismus Phang-nga National Park

Wie funktioniert Urlaub in Thailand derzeit?



Das so genannte Phuket Sandbox Modell gilt seit 1. Juli und macht eine Reise nach Thailand so sicher als möglich. Ein vollständiger Impfschutz, ein PCR Test vor und einer unmittelbar nach der Einreise sind Pflicht. Zunächst muss man sich sieben Tage in einem der zertifizierten Hotels in Phuket einquartieren, wobei man sich natürlich auf der gesamten Insel frei bewegen kann. Danach kann man (nach einem weiteren PCR Test) beispielsweise nach Ko Phi Phi oder Khao Lak für eine Urlaubsverlängerung weiterreisen.

Flüge von Wien nach Phuket für November mit Qatar Airways, mit einem Zwischenstopp in Doha, sind derzeit ab ca. 630 € zu haben (pro Person/Hin & Retour)

Alle aktuellen Infos unter