Jetzt mitspielen und gewinnen!

Die Chance für neue Abenteuer, endlose Traumstrände und wunderschöne Kulissen machen Thailand zu einer der beliebtesten Urlaubsdestinationen. Oe24 verlost 2x2 Flüge von Wien nach Phuket mit Emirates, sowie 2x7 Nächte für 2 Personen inklusive Frühstück im Hotel Mira Grande!

Wer der trüben Herbststimmung in Österreich entkommen möchte, und stattdessen die weißen Sandstrände und die Sonne auf der Insel Phuket genießen möchte, hat jetzt die Möglichkeit! Die Gewinner des oe24 Gewinnspiels können sich auf einen 5-Sterne Urlaub im luxuriösen Mida Grande Resort und auf die einzigartige Atmosphäre in dem südostasiatischen Land freuen.

Die atemberaubende Insel Phuket

Thailands größte Insel Phuket mit ihren weißen Sandstränden, dem kristallklaren Wasser und der spektakulären Kulisse aus Kalksteinfelsen kann man derzeit erleben wie nie zuvor – nämlich ohne den üblichen Touristenansturm. Man findet einsame Plätzchen am Strand, in Old Phuket schlendert man durch die ruhigen Straßen, und an den beliebten Sehenswürdigkeiten wie dem Big Buddha geht es derzeit ganz gemütlich zu.

Was während eines Urlaubs in Phuket auf keinen Fall fehlen darf ist eine ganz- oder halbtägige Bootstour zu den vorgelagerten kleinen Inseln. Bei den Schnorchel-Stopps in einsamen Buchten entdeckt man die bunte Unterwasserwelt, mit unzähligen Fischen und den sich regenerierenden Korallen. Außerdem gelangt man mit dem Boot zu traumhaften Stränden, die momentan deutlich menschenleerer sind als sonst.

Das 5-Sterne Mida Grande Resort

Das Mida Grande Resort liegt auf der Westseite der Insel Phuket und glänzt in einem klassisch thailändischen Style mit modernen Elementen – dem Modern Sukhothai. Ein atemberaubender Ausblick auf den Surin Beach und Bangtao Beach, das 5 Hektar große Areal des Hotels und die exklusiven Angebote, die für noch mehr Luxus und Komfort sorgen, machen das Mida Grande Resort zur perfekten Destination für Paare und auch für Familien. Dank der Zimmerflexibilität können auch größere Familien dort problemlos Urlaub machen.

Die 364 Zimmer im Mida Grande Resort sind nicht nur geräumig und luxuriös ausgestattet, sondern bieten auch einen wunderschönen Ausblick auf Berge, Gärten und das Meer. Verschiedene Zimmergrößen, Ausstattung und sogar 2- oder 3-Zimmer Suites ermöglichen den Urlaub mit der ganzen Familie.

Das große Angebot an Restaurant und Bars und der große Pool ergänzen das 5-Sterne Erlebnis im Mida Grande Resort.

Mehr Informationen über das Mida Grande Resort finden Sie hier.

Die aktuellen Einreisebestimmungen

Bisher war Urlaub in Thailand nur im Rahmen von Modellprojekten wie der Phuket Sandbox und unter strengen Auflagen möglich. Um die Einreise wieder zu erleichtern, gibt es jetzt ein neues System: Für die Einreise ohne Quarantäne aus Österreich ist somit lediglich eine vollständige Impfung (seit mindestens 14 Tagen), eine nachweisbare Reservierung für eine Nacht in einem zertifizierten Hotel sowie eine Krankenversicherung mit einer Mindestdeckungssumme von 50.000 USD notwendig. Zudem müssen sich Reisende mindestens 21 Tage lang in den gelisteten Staaten aufgehalten haben und bei der Einreise zwei PCR-Tests vorlegen. Der erste ist binnen 72 Stunden vor der Einreise durchzuführen, der zweite direkt nach der Ankunft in Thailand. Das Ergebnis des zweiten Tests muss in einem zertifizierten Hotel abgewartet werden. Ist es negativ, dürfen die Touristen frei weiterreisen.

Spielen Sie jetzt beim oe24 Gewinnspiel mit und gewinnen Sie den einzigartigen Traumurlaub!