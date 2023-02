Sie trägt viele Namen, die Stadt des Goldes: Egoli, Jozi oder Joburg. Eines ist jedoch klar: Die Millionen-Metropole ist das pulsierende Herz Südafrikas.

Nach schwierigen Zeiten in der Vergangenheit ist Johannesburg aufgeblüht und zu einer hippen Metropole herangewachsen, die weltweit Trends in Sachen Kunst, Kultur und Mode setzt. Die Innenstadt ist zu einem Ort der Inspiration für Kreative und Macher geworden, mit neuen Loft-Apartments, Theatern, Restaurants und Museen. Hier ist die Aufbruchsstimmung deutlich zu spüren! Wir zeigen Ihnen die Top Sehenswürdigkeiten in Johannesburg:

Stadtrundfahrt im Doppeldeckerbus

Einen guten Überblick über Joburg und Soweto (South Western Township) verschafft die Fahrt im roten Doppeldeckerbus von City Sightseeing. Die Fahrt ist informativ, sicher und bringt Besucher an die sehenswertesten Orte in der Stadt. Unterwegs kann man beliebig oft an den Haltestellen ein- und aussteigen.

Das sind die Szeneviertel in Johannesburg

In der ehemals vernachlässigten Innenstadt haben sich in den letzten Jahren angesagte Trendviertel entwickelt, darunter Newtown, Braamfontein und Maboneng. Hier sind Nachbarschaften entstanden, die Wohnen, Arbeiten und Freizeit innovativ miteinander verbinden. Das beliebte Market Theatre hat mit der neuen Newtown Junction einen attraktiven Nachbarn bekommen: hier lassen sich viele neue Geschäfte und Restaurants entdecken. Maboneng und Braamfontein locken beide mit gut besuchten Wochenendmärkten, Designläden, Ausstellungsräumlichkeiten und Galerien. Boutique Hotels erobern die Nachbarschaft und auf geführten Spaziergängen oder Radtouren können Besucher die bunt- bemalten Fassaden und kreativen Zentren des Viertels mit viel Insiderwissen entdecken.

Das Apartheid Museum in Johannesburg

Das interaktive Museum dokumentiert den Aufstieg und Fall der Rassentrennung und Unterdrückung – ein Muss für alle Südafrika-Besucher*innen. In Filmen, Texten, Audiomaterial und Zeitzeugenberichten verdeutlicht die Ausstellung die Grausamkeit des Apartheidsystems und zeigt zugleich inspirierende Geschichten rund um den Freiheitskampf bis hin zur Demokratie. Etwa acht Kilometer südlich des Stadtzentrums gelegen, lädt das Apartheid Museum zu einem Gang durch die turbulente Geschichte des Landes ein, der interaktiver nicht sein könnte – bereits am Eingang werden die Besucher in „Schwarz“ und „Weiß“ eingeteilt, um ein Gefühl für die unmenschliche Philosophie der Apartheidpolitik zu bekommen.

Das ehemalige Gefängnis am Constitution Hill

In dem 2004 eröffneten Areal des Constitution Hill liegt das neue Verfassungsgericht Südafrikas, sowie Johannesburgs berüchtigter Old Fort Gefängniskomplex, in dem tausende von Menschen brutal festgehalten wurden, bevor 1994 die Demokratie in Südafrika einzog. Hier kann man den Hügel hinaufspazieren, hinein ins imposante Gerichtsgebäude, in dem Nelson Mandelas Briefe und Tagebucheinträge aus seiner Gefangenschaft auf Robben Island zu sehen sind. Sehr bewegend ist der Besuch im Gefängniskomplex mit seinen drei Bereichen: dem Fort, einer Isolationszelle, in der sowohl Mahatma Gandhi als auch Mandela einsaßen; Section Four and Five (dem Gefängnis für Schwarze) und dem Women's Jail für Frauen. In Filmen und Dokumenten von Überlebenden erfahren die Besucher Hintergründe zu dieser grausamen Zeit.

Tour durch das Township

Das SOuth WEstern TOwnship ist die Heimat von schätzungsweise 3,5 Millionen Menschen. Um das Leben an diesem quirligen Ort richtig zu verstehen, muss man einen lokalen Guide engagieren oder sich einer Tour anschließen. Auf einem Spaziergang oder einer Fahrradtour durch die vielfältige „Stadt in der Stadt“ erhält man Einblicke in das Alltagsleben der urbanen, afrikanischen Bevölkerung und kann die geschichtsträchtigen Orte von Soweto besuchen. So lebten z.B. die Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela und Erzbischoff Desmond Tutu beide in der Vilakazi Street und Mandelas ehemaliges Haus ist heute ein Museum. Nur ein Stück weiter liegt das Hector Pieterson Memorial Museum, benannt nach dem 12-jährigen Jungen, der bei den blutigen Soweto-Schüleraufständen von 1976 ermordet wurde. Shebeen-Touren durch die Kneipen des Townships zeigen den Partycharakter von Soweto.

Die Grünen Oasen von Johannesburg

Jede schöne Stadt braucht ein paar Gärten, um die Hektik des Stadtlebens auszugleichen. Sowohl Zoo Lake als auch Emmarentia Dam bieten Erholung vom städtischen Trubel. Hier tummeln sich die Einheimischen, um wieder in Einklang mit der Natur zu kommen. Eine Reihe von Parks verteilen sich über das gesamte Stadtgebiet von Johannesburg. Etwas weiter draußen ist der Walter Sisulu Botanical Garden in West Rand ein wahrer Geheimtipp. Der Garten beheimatet eine reizvolle Mischung aus einheimischen und exotischen Pflanzen, die von Wiesen umgeben sind, mit Blick auf den Emmarentia Dam, der bei Kanu- und Bootsfahrern sehr beliebt ist.

