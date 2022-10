Bei den Skytrax World Airline Awards 2022 wurde Turkish Airlines zur besten Airline Europas gekürt und erhielt zudem die Auszeichnung für das beste Business Class Catering weltweit.

Die heurigen World Airline Awards sind auf Grundlage von mehr als 14 Millionen Kundenbewertungen aus über 100 Nationen verliehen worden. Bei der Gala in London wurde Turkish Airlines als beste Fluggesellschaft in Europa ausgezeichnet. Zudem erhielt sie Auszeichnungen für das weltweit beste Business-Class-Catering und die beste Fluggesellschaft in Südeuropa.

„Als Turkish Airlines-Familie möchten wir unseren hochgeschätzten Gästen danken, die uns dieser wertvollen Auszeichnungen für würdig erachtet haben, und dem Skytrax-Team, das diese Bewertung umgesetzt hat“, sagt Turkish Airlines Chairman of the Board and the Executive Committee, Prof. Ahmet Bolat.

Edward Plaisted, CEO Skytrax, komplettiert: “Herzlichen Glückwunsch an Turkish Airlines für ihre Erfolge bei den World Airline Awards und der Auszeichnung als beste Fluggesellschaft Europas, einem der wettbewerbsintensivsten Märkte. Darüber hinaus freuen wir uns, dass die hohen Standards von Turkish Airlines in der Bordverpflegung in Zusammenarbeit mit DO&CO in der Auszeichnung für das weltbeste Onboard- Catering in der Business Class gemündet sind.“

Das 1933 mit einer Flotte von fünf Flugzeugen gegründete Star Alliance-Mitglied Turkish Airlines betreibt derzeit eine Flotte von 389 Flugzeugen (Passagier- und Frachtflugzeuge) zu 340 Zielen weltweit, darunter 287 internationale und 53 inländische, in 129 Ländern.

