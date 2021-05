Neustart für Hotels in Österreich

Endlich ist es soweit – nach vielen Monaten Zwangspause können Österreichs Hotels wieder durchstarten. Ob Rooftop-Bar, leuchtende Bergkulisse oder Seeufer: Hier sind die Top 5 Sundowner-Hotel-Locations der ReiseLust24 Redaktion!

DAS.GOLDBERG: Alpiner Sundowner

© Günter Standl ×

Mit Weitblick das schimmernde Abendrot über dem Gasteiner Tal beobachten ist im Natur- und Designhotel DAS.GOLDBERG an vielen Orten möglich. Ganz besonders romantisch wird es am Naturbadesee mit einem Cocktail in der Hand und den Füßen im Sand. Das Vier-Sterne-Superior-Hotel in Bad Hofgastein begeistert mit Alleinlage und Panoramablick auf die Hohen Tauern. Entspannung liefern der großzügige Wellnessbereich mit GOLD.STOLLEN, Infinity-Pool sowie Themen-Ruheräume.

GAMS zu zweit: Drink auf Wolke 7

© www.hotel-gams.at ×

Im GAMS zu zweit im Bregenzerwald trifft Romantik auf Coolness. Paare, die in eine traumhafte Zeit zu zweit eintauchen möchten, sind hier perfekt aufgehoben. Auf dem Gebäudeensemble des Vier-Sterne-Superior-Hotels befindet sich der exklusive Ruhe- und Relaxbereich „Wolke 7“ mit Skypool und Dachterrasse. Ob auf der Rosenschaukel oder den Designersesseln – mit einem spritzigen Getränk in der Hand und den Dächer von Bezau zu Füßen, lässt sich der Abend märchenhaft einläuten.

Falkensteiner Schlosshotel Velden: Logenplatz am See

© www.falkensteiner.com ×

Vor der traumhaften Kulisse des Wörthersees liegt das Falkensteiner Schlosshotel Velden. Historisches Schlossambiente trifft hier auf moderne Architektur. Neben dem 3.600 Quadratmeter großen Acquapura SPA & Slow.Living, ist besonders der exklusive Beach Club ein Highlight für Erholungssuchende. Bei kühlen Drinks wandert der Blick über das türkisblaue Wasser - Dolce Vita pur auf der sonnenverwöhnten Alpen-Südseite.

NH Collection Wien Zentrum: Über den Dächern der Stadt

© www.nh-collection.com ×

Das NH Collection Wien Zentrum begeistert mit Panoramablick über die Skyline unserer Hauptstadt. Neben der spektakulären Dachterrasse besticht das Vier-Sterne-Hotel durch das farbenfrohe Wandbild des Künstlers Christian Ludwig Attersee an der Fassade. Das Haus punktet besonders durch seine zentrale Lage auf der Mariahilfer Straße.

die HOCHKÖNIGIN: Infinitypool mit Traumblick

© Hochkoenigin ×

Die beste Aussicht auf die atemberaubende Bergkulisse um Maria Alm bietet der 17 Meter lange Outdoor-Infinitypool des Vier-Sterne-Superior-Hotels die HOCHKÖNIGIN. Geheimtipp: Abends genießen Paare auf Wunsch den Infinitypool mit Blick auf die untergehende Sonne über dem Steinernen Meer ganz exklusiv. Dazu eine Flasche HOCHKÖNIGIN Rosé und der Urlaubstag klingt perfekt aus. Romantik pur!