Urlaub im Hotel Blü in Bad Hofgastein gewinnen!

In Bad Hofgastein eröffnet im Frühling das lebensfrohe Hotel Blü. Grüne Wiesen, imposante Berge, tosendes Wasser, frische Luft, outdoor von früh bis spät – das ist das Sommermärchen von Gastein. Das neue Blü hat sich dort hingepflanzt, wo es guttut – eine neue lässige homebase für Naturbegeisterte. „Sei so frei“ steht in dem neuen Hotel über allem.

Mit dem Blü zieht urban Style in das Bergdorf ein. Fröhliche Farben, österreichische moderne Kunst und außergewöhnliche Details prägen das neue Hotel. Das neue alpine casual Hotel ebnet dem Genießen und der Offenheit gegenüber allem, was nichts mit Alltag zu tun hat, den Weg. Gechillt und relaxt wird täglich bis 22 Uhr im HimmelBLÜ Spa am Dach. Gegessen wird, wann immer es in den sportlichen oder herrlich faulen Tag passt. Jeden Tag in aller Früh die Gipfel erklimmen oder bis abends im Bett liegen und faulenzen. Guter Musik lauschen und beste Drinks kredenzt bekommen oder sich in die Lieblingslektüre vertiefen. Denken oder tun. Bergtour oder Spa-Session. Alles geht im neuen Blü. BLÜsider lassen sich von den Sommer Hotspots in Gastein begeistern.

Das neue Hotel Blü ist eine „Muss-frei-Zone“. Wie es einen gelüstet, kann bis spät in den Tag à la carte gefrühstückt werden. Weltoffenheit und guter Geschmack regieren die flexible à la carte Halbpension. Die BLÜbar, direkt am Kaiser Franz Platz, ist für Gäste und Einheimische gemacht. Ein schneller Caffè al banco im Vorbeigehen, ein Glas Prosecco mit Freunden am Ende des Urlaubstages, ein gutes Bier von einer lokalen Brauerei oder perfekt gemixte Drinks. Für die Auswahl und Rezepturen raffinierter Kompositionen zeichnet Falstaff Bartenderin des Jahres Isabella Lombardo verantwortlich. Auf der Terrasse Gin Tonic Variationen verkosten, dazu Melone und Schafskäse naschen, vom Freisitz aus das Treiben am Kaiser Franz Platz beobachten und ein Glas der feinen Weinauswahl genießen, im HimmelBLÜ Garden am Dach im Rasen liegen und den Himmel beobachten, den thé à la menthe oder einen duftenden Röstraum Espresso schlürfen. Wer das Leben auskostet, kommt in der neuen Relax Area des Blü dem Himmel ganz nah – ob beim Yoga, in der Sauna, im Fitnessbereich oder im Dachgarten der Sinne: In der 90° warmen Sauna sitzen und den Anblick des Graukogel und die Kraft des Gasteinertals aufsaugen, oder lieber bei 50° in der Biosauna schwitzen, im Dachgarten in der Sonne mit Aussicht auf den Geißkarkogel oder im Ruheraum mit Panoramaausblick auf die Schlossalm nachruhen. Die Nacktterrasse direkt vor der Sauna ist völlig blick-geschützt. Wer gern liest, sucht sich in der Hotel-Bibliothek ein Buch aus und macht es sich auf den schönen Holzliegen bequem.

Bike, Hike, Run

Das neue Blü ist ein zertifiziertes Mitglied von Mountainbike Holiday. Das Bike steht im modernen Bikeraum – in der Zimmerkategorie „Blü Wow“ kann es auch mit auf das Zimmer genommen werden. Vom neuen Blü führen die Wege direkt auf die Almen und Trails oder auch auf gemütliche Strecken in der Region. Die Gondel auf das Fulseck bringt Rad und Biker bequem auf aussichtsreiche Höhen. Für abenteuerlustige Downhiller geht es von dort rasant zurück ins Tal. Guided Tours mit Lokalmatadoren sind fix im Programm. Wanderer freuen sich auf Sonnenaufgangstouren, Halbtages- oder Ganztagestouren, anspruchsvolle Gipfelsiege oder kulinarische Almwanderungen. Dank der prominenten Lage des Blü im Herzen von Bad Hofgastein starten unzählige Wanderstrecken direkt vor der Hoteltür. Gastein bietet über 600 Kilometer markierte Laufstrecken – von gemütlichen Promenaden bis hin zu steilen Trails auf bis zu 3.000 Meter Seehöhe.

Kalte Duschen und blaue Beeren

Das regt die Sinne an: Nur fünf kurze Wanderminuten sind es vom Hotel Blü zum Kirchbach. Coole genehmigen sich dort eine Natur-Dusche unter dem Wasserfall oder einen erfrischenden Sprung in den Gebirgsbach. Die Naschkatzen „gehen in die „Moosbee“, wie der Gasteiner so schön sagt. Gemeint ist das Sammeln der schmackhaften Heidelbeeren in den Wäldern. Anschließend werden gemeinsam die köstlich-süßen „Mossebee-Nockn“ zubereitet.

Frischen Schmarrn schlemmen

Von Bad Hofgastein aus kann die Poserhöhe über das Planitzengut erwandert werden. Dort eröffnet sich ein imposantes 360-Grad-Panorama – und es gibt den besten Kaiserschmarren der Welt. Dazu serviert die Hüttenwirtin selbst gepflückte Preiselbeeren und einen kühlen Schwarzbeersaft, hausgemacht in den urigen Stuben. Nach dem Essen döst man herrlich in den Liegestühlen mit Bergblick.

Herzklopfen auf der Hängebrücke

Die Hängebrücke am Stubnerkogel ist die höchstgelegene in ganz Europa. 140 Meter lang und 28 Meter über dem Boden schwingt sie leise vor sich hin und ist mit transparentem Boden nichts für schwache Nerven – aber gut für einen schnellen Adrenalin-Kick.

Wild baden

Bergseen und Bachmündungen rauschen in Gastein beinahe an jeder Ecke. So zum Beispiel der bekannte Reedsee, der eingebettet in die hochalpine Tischlergruppe im Kötschachtal liegt, der obere Bockhartsee in Sportgastein, der eine unglaubliche Fernsicht auf die Dreitausender der Region bietet, oder die beiden Paarseen in Dorfgastein. Wer‘s gerne etwas wilder mag, hüpft in ein kühles Bachbett. Entweder entlang des Wasserfallweges Richtung Annencafé, im herrlichen Angertal oder am Weg zu den Astenalmen – wo man sich mit hervorragenden Bauernkrapfen stärken kann.

Den Wasserfall im Flug erleben

Mit dem Flying Fox „fliegen“ Abenteuerlustige über den Bad Gasteiner Wasserfall. Ein Nervenkitzel, der völlig neue Blicke auf das traumhafte Bad Gastein bietet.

In „Little Tibet“ Kraft tanken

Ein unglaubliches, hochalpines Erlebnis wartet im Hochtal am Talschluss. Nicht umsonst wird Sportgastein von manchen Kennern „Little Tibet“ genannt – denn hier kann man sich im Rahmen einer Nationalparkwanderung von den imposanten Dreitausendern berühren lassen.

