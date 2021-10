Six Senses neu in Indien

Six Senses feiert seinen Einzug in Indien: mit dem Six Senses Fort Barwara, einer königlichen Residenz aus dem 14. Jahrhundert in Rajasthan.

Ganze zehn Jahre dauerte das aufwendige Restaurierungsprojekt, um das Ambiente einer Ära, die 700 Jahre zurück liegt, neu zu interpretieren und behutsam in ein Resort mit 48 Suiten zu verwandeln. Das frisch eröffnete Six Senses ist eine wahre Oase der Ruhe im quirligen Rajasthan. Das Anwesen erstreckt sich in unmittelbarer Nähe zum Ranthambore-Nationalpark. So kommen Gäste, die einen Spaziergang durch die Wildnis zu den berühmten Tigern unternehmen möchten, voll auf ihre Kosten. Das königliche Indien neu interpretiert Das Six Senses Fort Barwara gehörte ursprünglich einer königlichen Familie aus Rajasthan. Hinter den dicken Festungsmauern befinden sich zwei Originalpaläste und zwei Tempel. Die Suiten im Ostflügel geben einen herrlichen Blick auf die Landschaft frei. Die im Westflügel blicken auf Dorf Barwara und die Weite. Die Suiten, zwischen 70 und 280 Quadratmetern groß, verbinden geschickt die königliche Geschichte mit der Moderne. © 2021 Six Senses × Das Six Senses Spa Das Six Senses Spa mit seinem Fitness-Center ist die Oase des Wohlbefindens. Auf 2.800 Quadratmetern erwartet Gäste ein breites Angebot. Dazu zählen Massagen, ayurvedische Behandlungen, pflegende Gesichtsbehandlungen, wie auch Achtsamkeitsübungen und individuell abgestimmte Wellness-Programme. © 2021 Six Senses × Lokale Zutaten und Inspirationen Das Roohani, von Matthew Cropp geleitet, ist das Flaggschiff der Restaurants im Six Senses Fort Barwara. Fokus liegt auf der Kraft der lokalen Produkte, die aus dem eigenen Bio-Garten und von den Bauernhöfen der Gegend stammen und innovativ in Szene gesetzt werden. Die Küche Rajasthans, frisch und nachhaltig mit ihren herrlichen indischen Aromen und Gewürzen, ist perfekt für den Ansatz „Eat with Six Senses“. Die mittelalterlichen Kuppeln des Forts verleihen jedem Aufenthalt hier eine gewisse Dramatik. Nachhaltigkeit – still und prickelnd zugleich Wichtig war bei den Umgestaltungsarbeiten der Erhalt der traditionellen Gärten und Wasserspiele sowie der einheimischen Flora und Fauna. Ein weiteres Projekt war die Wiederherstellung des Barwara-Sees, um vor allem den Grundwasserspiegel wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die enge Zusammenarbeit mit der Gemeinde in punkto Wasserbewirtschaftung werden dafür sorgen, dass der Grundwasserspiegel immer weiter ansteigt. So ist die Frischwasserversorgung für die Bevölkerung einfacher und gesichert. © 2021 Six Senses × Anreise Das Six Senses Fort Barwara liegt zweieinhalb Autostunden vom Flughafen Jaipur entfernt. Von Delhi aus sind es sechs bis sieben Autostunden. Der Ranthambore-Nationalpark ist in nur 30 Minuten zu erreichen.