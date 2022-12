Atemberaubende Natur in Kroatien Kroatien ist bekannt für die Vielfalt an paradiesischen Stränden und kristallklarem Wasser, hat jedoch viel mehr zu bieten. Naturparks, Bergmassive und Wälder verzaubern mit der Schönheit unberührter Natur und ziehen Besucher:innen regelrecht in einen Bann.