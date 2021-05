× Urlaubstraum auf Kreta gewinnen

Die Vorfreude auf den Urlaub am Meer ist groß. Wir erfüllen Ihren Urlaubstraum und verlosen einen Urlaub im Cook´s Club Hersonissos auf Kreta für zwei Personen inklusive Fluggutschein vonWizz Air. Jetzt mitspielen!

Zu gewinnen gibt es fünf Nächte für zwei Personen im Cook´s Club Hersonissos Crete in einem Doppelzimmer inklusive Fluggutschein von Wizz Air im Wert von 200€.

Cooks Club Hersonissos Kreta war nach seiner Eröffnung 2018 das erste Cook’s Club überhaupt. Dieses Jahr begrüßt die Cook´s Club Kollektion das Hotel zurück im Portfolio. Das schlichtmoderne, stilvolle Haus befindet sich nur etwa 30 Minuten vom Flughafen Iraklion entfernt. Das Zentrum der pulsierenden Stadt Hersonissos mit strahlend blauem Meer und Strand ist mit einem kurzen Spaziergang zu erreichen.

Das Hotel verfügt über 140 Zimmer. Gäste können sich aber auch auf einen einzigartigen Spaßbereich freuen: Von Escape Rooms, Rage Rooms, Pools und einem Fitnessstudio bis zu einer Privatdisco mit Karaoke ist alles mit dabei. Für Entspannung bietet das private Spa mit einem exklusiven Pool und verschiedenen Wellnessbehandlungen den perfekten Ausgleich.

Cook´s Club ist eine neues innovatives Lifestyle-Hotelkonzept, das für eine neue Generation von Reisenden entwickelt wurde. Die Adults-Only-Hotels der Marke Cook’s Club vereinen einen urbanen Lifestyle mit Poolside-Chic und harmonischem Design – und das zu einem erschwinglichen Preis. Sie bieten einen Treffpunkt für neugierige Abenteurer, Digital Natives und Designliebhaber, die nicht nur eine Basis für Ihren Urlaub, sondern ein Tor zum lokalen Lebensstil und eine Flucht aus dem Alltag suchen. Hier dreht sich alles um gutes Essen, großartige Cocktails, Soul Tunes und lässiges, zeitgemäßes Design.

Der Pool ist das Herzstück der Tagesszene jeden Hotels und wird von Live-DJs zum Leben erweckt. Und wenn der Hunger ruft, trifft man sich im Cantina: ein Restaurant im Street-Food-Style mit der lebendigen Atmosphäre von einem hippen Food-Market. Die Captain Cook Bar findet man auch in jedem Cook’s Club. Hier genießt man Cocktails, die von Berliner Top-Barkeepern kuratiert werden. Oder Kaffee von erstklassigen Baristas – wie von Deinem Lieblings Coffee Shop.

Die Marke Cook’s Club Hotels hat acht Häuser im Portfolio, die sich in den Top-Sonnen und Stranddestinationen in Europa und Nordafrika befinden: Türkei, Griechenland, Spanien, Bulgarien und Ägypten.

Wizz Air ist Europas am schnellsten wachsende Low-Cost Airline und betreibt eine moderne Flotte von 138 Airbus A320 und A321 Flugzeugen. Von Österreich aus bietet die Airline über 60 günstige Verbindungen in 31 Ländern an. Es wird ein Sommer voller Reisemöglichkeiten und günstiger Flüge eingeläutet, denn die Reisebeschränkungen wurden weitgehend gelockert. Nach einer so langen Zeit in den eigenen vier Wänden sehnen sich die Österreicher nach einem Urlaub am Strand. Dafür eignen sich Flüge zu den wunderschönen griechischen Inseln wie Kreta perfekt.

Flexibilität als Top-Buchungskriterium

Im Sommer 2021 haben sich die Buchungskriterien stark verändert. Vor allem die Möglichkeit, spontan die Buchung anpassen zu können, gewann an Bedeutung. Wizz Air bietet dafür das Zusatzpaket „WIZZ Flex“ an. Durch das Hinzufügen von WIZZ Flex können Passagiere sicher sein, dass sie, falls sich die Umstände ändern oder sie einfach an einem anderen Datum oder zu einem anderen Zielort reisen möchten, bis zu drei Stunden vor Abflug auf jeden WIZZ-Flug ihrer Wahl umbuchen oder stornieren können. Bei Stornierung erhalten die Passagiere 100 Prozent des ursprünglichen Flugpreises in Form von Credits auf den jeweiligen WIZZ-Account zurückerstattet.