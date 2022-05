Traumurlaub Spanien

Meer, Sonne und gute Gesellschaft in einer der coolsten Städte Europas. Was wollen Sie diesen Sommer noch tun, um sich fit zu halten und Ihren Lieblingssport auszuüben?

Verbessern Sie Ihre persönliche Bestleistung (und Ihre Bräune) in Valencia, im Herzen der spanischen Mittelmeerküste, und genießen Sie gleichzeitig einen wohlverdienten Urlaub. Am Ende eines jeden Tages können Sie Ihre Erfolge auf den Terrassen der Bars oder bei einer leckeren, gesunden und nachhaltigen Mahlzeit in den zahlreichen Restaurants feiern.

Sport und Entspannung am Meer

In Valencia lässt man den Stress hinter sich und genießt das Leben an der frischen Luft. In den Sommermonaten konzentrieren sich die Aktivitäten auf die 20 Kilometer langen Strände und den modernen Jachthafen. Hier können Sie Windsurf- oder Segelunterricht nehmen oder eine Paddle-Surfing-Taufe machen (SUP). Wenn Sie auf der Suche nach Adrenalin sind, können Sie sich auf einem Jetski oder Bananenboot in die Fluten stürzen oder versuchen Sie es einmal mit dem Fly Board und fliegen Sie damit über die Wellen. Wenn Sie es lieber etwas entspannter mögen, können Sie auch mit einem Katamaran entlang der Küste fahren und im offenen Meer schwimmen.

Heimat der Marathonläufe

Neben dem Wassersport gibt es viele andere Aktivitäten, die Sie dank des angenehmen mediterranen Klimas zu jeder Jahreszeit ausüben können. Für Laufbegeisterte gibt es in Valencia kilometerlange Pfade, auf denen man an der frischen Luft laufen kann, entweder am Meer oder in den Turia-Gärten, dem alten Flussbett, das sich durch die Stadt zieht. Die Leidenschaft für diesen Sport ist hier sehr groß, wie die mehr als 50 Läufe zeigen, die jedes Jahr stattfinden, darunter der beliebte Marathon (am 5. Dezember dieses Jahres) und der Halbmarathon (am 24. Oktober). Wenn Sie an diesen oder anderen Wettbewerben teilnehmen möchten, werfen Sie einen Blick auf den Kalender und melden Sie sich so bald wie möglich an.

Sie können auch Fahrrad fahren und das ausgedehnte Radwegenetz in und um die Stadt nutzen, Tennis oder Golf spielen oder Fußball-, Basketballspiele oder Autorennen besuchen.

Kultur- und Gourmetstadt

Aber in Valencia geht es nicht nur um Sport. Nehmen Sie sich Zeit für einen Spaziergang durch das historische Zentrum und bewundern Sie das reiche architektonische Erbe oder nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Garderobe in den Boutiquen aufzufrischen. Besuchen Sie unbedingt den beeindruckenden, von Santiago Calatrava entworfenen Komplex der Stadt der Künste und Wissenschaften, dessen futuristische Gebäude ein Planetarium, ein Aquarium, ein Wissenschaftsmuseum und ein Opernhaus beherbergen. Und vergessen Sie nicht, dass der Yachthafen von Valencia nicht nur ein Ausgangspunkt für Aktivitäten auf dem Meer ist, sondern auch ein Treffpunkt, um Open-Air-Konzerte, ein paar Tapas mit Meeresfrüchten oder ein gutes Reisgericht (nicht umsonst ist Valencia der Geburtsort der Paella) oder einen Drink bei Sonnenuntergang auf den Chill-out-Terrassen zu genießen.

Überall in der Stadt finden Sie eine große Auswahl an Restaurants mit innovativen Menüs, die auf frischen lokalen und saisonalen Produkten basieren, sowie unzählige Möglichkeiten, das beste Nachtleben zu genießen.

Worauf warten Sie noch, um Ihre Reise nach Valencia zu organisieren?