Hotel Steiner in Obertauern

Kaum eine andere Region ist derart schneesicher wie Obertauern. Zwischen 1.630 und 2.313 Metern Seehöhe liegt das Skiparadies inmitten der Salzburger Bergwelt.

Besonders ist auch die Lage des Hotel Steiner, denn der Familienbetrieb liegt direkt an der Piste und im BergSPA entspannen Wintersportler mit Blick auf das verschneite Bergpanorama.

Urlaub im Top-Skigebiet

Schon der Standort ganz oben ist einzigartig. Obertauern, mitten in der Bergwelt des Salzburger Landes, ist eine Schneeschüssel mit Wintergarantie von beinahe einem halben Jahr. 100 Pistenkilometer und perfekte Schneeverhältnisse von Ende November bis Ende April machen das Skigebiet attraktiv. Wer gerne Zeit und Kilometer spart ist hier richtig, denn von der Steiner-Suite geht’s direkt auf die Piste.

Familienbetrieb für große und kleine Gäste

Eine starke Familienbande sind Thomas und Andrea Steiner und ihre beiden Jungs. Die beiden übernahmen bereits mit 20 Jahren den Familienbetrieb, der 1967 gegründet wurde. Den Hausherren finden Gäste im Restaurant oder beim Sortieren der besten Tropfen im Weinkeller. Kulinarik ist seine Leidenschaft, wovon auch die Gäste profitieren. Vom Frühstücks- und Mittagsbuffet bis zum Fünf-Gang-Dinner werden den gesamten Tag Köstlichkeiten geboten. Ob Boxenstopp oder Einkehrschwung: Vom beheizten Skikeller geht’s direkt zum Restaurant und nach der Stärkung wartet abermals das Schneevergnügen. Die Freude an der Gestaltung treibt sie an. Harmonie von Farben, Stoffen, Material – dafür ist Andrea Steiner stilsicher verantwortlich. Ihr Gespür fürs Wohlfühlen wird in den Zimmern und Suiten sowie im gesamten Hotel erlebbar.

Skihotel mit Wellnessbereich

Zwanglos wohlfühlen und genussvoll relaxen wird hier leicht gemacht – auch im BergSPA . Vom Pool aus lässt sich ein traumhafter Blick auf das eindrucksvolle Tauernpanorama der Salzburger Bergwelt genießen. Erwachsene entspannen im Whirlpool oder Dampfbad und tanken Energie in der Saunawelt. Damit sich Groß und Klein entspannend können, ist der Wellnessbereich in eine Family- und AdultZone geteilt. Ab November 2022 gibt es mit dem Rooftop-Spa samt Pool unlimited und dem Adults-Only-Spa noch mehr Wellness-Angebote. Kinder erleben im großzügigen Indoor-Waldspielplatz dann die Natur Obertauerns auch spielerisch im Haus. Das Hotel Steiner ist auch Mitglied der renommierten Vereinigung family austria Hotels & Appartements.