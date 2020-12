Vorfreude auf den Saisonstart im Großarltal

Schneeliebhaber*innen aufgepasst: Bald startet die Wintersaison im Großarltal.

Zwar deutlich später als man sich erhofft hat, und deutlich später als in normalen Jahren – aber immerhin: der Saisonstart im Großarltal im Salzburger Land rückt langsam näher. Am 25.12. öffnen die Lifte, ab 7.1. dürfen dann auch die Beherbergungsbetriebe wieder Gäste empfangen.

© TVB Großarltal

Dass Skifahrer und Snowboarder in der Skischaukel Großarltal-Dorfgastein voll auf ihre Kosten kommen, steht außer Frage. Egal ob breite Pisten, anspruchsvolle Freeride-Abfahrten, Funpark oder die neue Erlebniswiese für die ganz Kleinen - hier ist wirklich für alle was dabei. Doch wir haben uns angesehen, was die Region im Winter sonst noch alles zu bieten hat:

Wintergenuss abseits der Piste

© Birgit Gelder

Die Natur im Großarltal, am Eingang zum Nationalpark Hohe Tauern, ist wahrlich eindrucksvoll. Die perfekte Kulisse für Winterspaziergänge, Langlaufen, Rodeln, Tourengehen oder Schneeschuhwandern. Geboten wird auch ein umfangreiches Aktivprogramm, mit wöchentlich bis zu neun geführten Skitouren, Fitnesstagen, Schneeschuhwanderungen und Eiskletter-Touren. Alle Termine gibt’s hier. Die Teilnahme ist für alle Gäste der BERG-GESUND-Partnerbetriebe sogar kostenlos.

Bergsteigerdorf® Hüttschlag

Hüttschlag, im hinteren Großarltal gelegen, gehört zum erlesenen Kreis der Bergsteigerdörfer. Diese Kooperation geht auf eine Initiative des Österreichischen Alpenvereines zurück und vereint rund 30 Orte in Österreich, Slowenien, Italien und Deutschland mit besonders reizvoller Landschaft, hoher Alpinkompetenz und weitestgehender Schonung der natürlichen Ressourcen. Hüttschlag gehört seit dem ersten Jahr zu dieser Gruppe und gilt dank der vielen weitläufigen Almgebiete als echtes Skitouren-Mekka. Weitere Informationen finden Sie unter www.bergsteigerdoerfer.org.

Die beliebtesten 17 Skitouren finden sich in einem kleinen, handlichen Skitourenführer, erhältlich im Tourismusverband Großarltal. Alle Touren auch online auf touren.grossarltal.info bzw. www.tourengehen.at.

© TVB Großarltal

Quartierangebot für jeden Geschmack

Bei der Wahl des richtigen Urlaubsquartieres bleiben im Großarltal keine Wünsche offen. Das Angebot in Großarl und Hüttschlag reicht von gediegenen Wellnesshotels mit Gourmetküche und riesigem Wellnessbereich in- und outdoor über luxuriöse Chalets mit alpinem Charme bis hin zu gemütlichen Privatquartieren, geräumigen Ferienwohnungen und idyllischem Urlaub am Bauernhof.

© TVB Großarltal

Sorgenfrei buchen

Neu im Corona-Winter 2020/21: Die meisten Beherbergungsbetriebe im Großarltal bieten in diesem Winter eine gratis Stornomöglichkeit bis 14 Tage vor Anreise (Gültig für alle Reisen bis zum 11. April 2021 bei ausgewählten Beherbergungsbetrieben).

www.grossarltal.info

Facebook.com/grossarltal.info

instagram.com/grossarltal

grossarltal.info/blog