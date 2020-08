Wandern & Biken im Großarltal

Dreißig Kilometer lang ist das Salzburger Großarltal, das von seinen Kennern auch liebevoll »Tal der Almen« genannt wird. Denn nirgends sonst in Österreich gibt es so viele bewirtschaftete Almhütten wie hier. Hütten, die Wanderer und Mountainbiker stets gerne willkommen heißen.

Schon die Anreise ins Tal ist spektakulär. Hoch über der weltberühmten Liechtensteinklamm schlängelt sich die Straße den Fels entlang hinein in die Hohen Tauern. In etwa in der Mitte des Tales liegt der Hauptort Großarl mit seinen zahlreichen Hotels, den Liftanlagen und den Freizeiteinrichtungen für die ganze Familie. Acht Kilometer weiter trifft man auf das idyllische Bergsteigerdorf® Hüttschlag . Schräg an den Hang gebaut, als ob es sich ducken würde vor der imposanten Felswand an der gegenüberliegenden Talseite. Unpassierbar scheint diese 150 Meter hohe Wand dem Betrachter und doch durchqueren sie seit einigen Jahren drei imposante Klettersteige.