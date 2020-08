Worauf müssen österreichische Urlauber bei einer Reise nach Kroatien achten und wie ist die Lage wirklich?

Seit dieser Woche gilt für Kroatien Reisewarnstufe 6, einige Hotels kommen österreichischen Touristen bereits entgegen und Kroatien beschwichtigt, dass die Lage nicht im ganzen Land bedenklich wäre.

Rückreise aus Österreich nur noch mit negativem Test oder Quarantäne

Durch die seit 17. August von der österreichischen Bundesregierung ausgesprochenen Reisewarnung für Kroatien gibt es für österreichische Urlauber einiges zu beachten. Bei der Einreise von Kroatien nach Österreich ist nun ein negativer PCR Test vorzuweisen, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Ansonsten muss die Quarantäne angetreten wären, in der man sich innerhalb von 48 Stunden selbst um einen Test kümmern muss.

Nicht ganz Kroatien von Corona Infektionen betroffen

© Toma Kezić

Die neue Reisewarnung der Stufe 6, die Österreich für Kroatien ausgesprochen hat, betrifft das beliebte Urlaubsland sehr. Auf die Maßnahmen hinauf bat Kroatien das österreichische Außenministerium die Warnung nur auf die von Corona schwer betroffenen Regionen zu reduzieren. Der kroatische Innenminister Bozinovic betont, dass die Infektionszahlen nicht überall im Land gleich wären. Vor allem die Lage in den Urlaubsregionen, in denen sich die meisten Österreicher aufhalten, sei nicht bedenklich. "In den Regionen, wo sich die meisten Touristen aus Österreich befinden, gibt es eine günstige epidemiologische Situation", sagte Bozinovic. Österreich lehnt die Forderung nach einer partiellen Reisewarnung dennoch ab.

Der kroatische Gesundheitsminister Vili Beros meint, dass Österreich die spezifische epidemiologische Lage in den 21 kroatischen Regionen berücksichtigen sollte. In 12 dieser Regionen seien die Neuinfektionen sehr niedrig. Das bedeutet, dass die Zahl der Neuinfektionen hier unter 10 liegt.

Im Vergleich zu anderen küstennahen Regionen sind Zadar, Sibenik Knin und Dubrovnik im Moment nicht schlimm von Corona betroffen.

Kostenlose Testungen von Hotels

Einige kroatische Hotels haben sofort auf die neuen Maßnahmen reagiert und bieten nun gratis PCR Testungen für österreichische Urlauber an, um Ihnen die Rückreise nach Österreich zu erleichtern. Die Falkensteiner Hotelgruppe inkludiert von nun an kostenlose Tests direkt im Hotel. Wer den Test nicht in Anspruch nehmen möchte, erhält 50 Euro Rabatt pro Person auf die Hotelrechnung. Die „Safe-Hotel“ Maßnahmen der Hotelgruppe ermöglichen österreichischen Touristen trotz Reisewarnung einen unbeschwerten und sorglosen Urlaub.