Ein ganzer Monat steht in Lignano Sabbiadoro im Zeichen der besonderen Zeit und Stimmung rund um den Advent, Weihnachten und Neujahr.

Vom achten Dezember bis zum achten Januar bringt der Badeort an der Oberen Adria mit dem Programm von «Natale d’A...Mare» Erwachsene in weihnachtliche Stimmung und lässt Kinderherzen höherschlagen.

© Davide Carbone ×

Sie ist das Herzstück der Weihnachtszeit in Lignano Sabbiadoro: Die «Presepe di sabbia», die Sandkrippe Lignanos, die direkt am Meer aufgebaut wird und als berühmteste Sandkrippe Italiens gilt. Seit nunmehr 19 Jahren zaubern die «Maestri Scultori della Sabbia» hier in Zusammenarbeit mit anderen Künstlern spektakuläre Skulpturen aus Sand. Rund 300 Tonnen des feinkörnigen Materials, das direkt vom Strand Lignanos stammt (und nach Ende der Ausstellung auch dort verbleibt und somit wieder zu Meeresstrand wird), werden dabei in vielen Wochen intensiven Schaffens verarbeitet. Die Edition 2022 widmet sich der nahe gelegenen Weltkulturerbestätte Aquileia und ihren außergewöhnlichen Mosaiken. Die Sandkrippe ist vom 8. Dezember 2022 bis zum 5. Februar 2023 für Besucher geöffnet, Eintritt «pay as you wish».

Das Weihnachtsmanndorf in Lignano

© Fabrice Gallina ×

Der Park San Giovanni Bosco im Zentrum der festlich beleuchteten Fußgängerzone von Lignano Sabbiadoro verwandelt sich auch 2022 wieder pünktlich zum Advent in ein vorweihnachtliches Paradies für Kinder. Das Weihnachtsmanndorf wartet mit einem bezaubernden Karussell, Hüpfburgen, verlockenden Süßigkeiten, einer 300m2 großen Eislaufbahn und dem Haus des Weihnachtsmanns. Hier kann man dem Weihnachtsmann bis zum Heiligen Abend persönlich einen Wunschbrief übergeben. Auch zwei spannende Neuheiten hat das Weihnachtsmanndorf seinen Gästen in diesem Jahr zu bieten: Der «Magische Weihnachtsbaum» wird der einzige Weihnachtsbaum Italiens sein, auf den man klettern kann. Mit zwölf Metern Höhe und ausgestattet mit acht großen dekorativen Kugeln, die sich bis zu einer Höhe von vier Metern erheben und um sich selbst drehen, wird der Magische Weihnachtsbaum großen und kleinen Kletterern ein einmaliges Erlebnis ermöglichen.

© Fabrice Gallina ×

Erstmals ist auch der Lignano Express, der Touristenzug, mit dem Familien im Sommer das Stadtzentrum erkunden können, im Advent im Einsatz und bietet während der gesamten Dauer der Veranstaltung einen kostenlosen Sonderverkehr an.

Kulinarisches Weihnachtsdorf

Entlang des Lungomare Trieste, zwischen Terrazza a Mare und Parco San Giovanni Bosco, werden im «Villaggio del Gusto» Köstlichkeiten zum Flanieren in echter Street-Food-Manier geboten. Wer auch an weniger schönen Tagen bequem die angebotenen Spezialitäten der friaulischen Küche und Süßigkeiten probieren möchte, kann dies in diesem Jahr auch in einem großen überdachten Bereich mit Sitzgelegenheiten tun.

Auch die Region Friaul-Julisch Venetien ist wieder mit einem Info-Point in Form einer typischen Berghütte präsent: Hier können die Besucher landwirtschaftliche Produkte der Marke "Io sono Friuli Venezia Giulia" entdecken, Tagesskipässe mit offenem Datum (35,00 €) und FVG-Jahreskarten zu einem sehr vorteilhaften Preis erwerben, das brandneue Merchandising der Marke "Io sono Friuli Venezia Giulia" vor Ort für Weihnachtsgeschenke kaufen sowie touristische Informationen über die gesamte Region in verschiedenen Sprachen anfordern.