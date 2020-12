Weihnachtsgrüße aus Island

Þetta reddast. Alles wird gut. Es ist ein isländisches Sprichwort und man könnte fast sagen, das Motto einer ganzen Nation. Mit Zuversicht blicken die IsländerInnen ins neue Jahr und senden musikalische Weihnachtsgrüße in die ganze Welt.

Kleine und große ChorsängerInnen aus Reykjavík haben das traditionelle Weihnachtslied „Jólin alls staðar“ („Weihnachten überall“) getrennt voneinander, und doch gemeinsam, aufgenommen:

Neues aus Island fürs neue Jahr

© Visit Westfjords

Im Frühjahr 2021 eröffnet die Sky Lagoon im Kársnes Hafen in Kópavogur, nur zehn Minuten Autofahrt entfernt vom Stadtzentrum Reykjavík: Mit Blick auf den Atlantischen Ozean bietet das neue Geothermalpool ein besonderes Erlebnis aus Wellness und Design. Eingebettet in die umliegende Landschaft erweckt das rund 70 Meter lange Infinity-Becken den Eindruck eines nahtlosen Übergangs zwischen der Lagune und dem Meer.

Hyatt eröffnet das erste Hotel in Island: Das Hyatt Centric Reykjavík bietet 169 Zimmer sowie eine Tagungsfläche von rund 200 Quadratmetern. Zudem genießen die Gäste ein vielfältiges kulinarisches Angebot in den drei Bars und Restaurants des Hauses, darunter eine Pop-Up-Rooftop Bar mit Blick über die isländische Hauptstadt. Das Hotel wird an der Hauptstraße Laugavegur im östlichen Stadtzentrum liegen und befindet sich im Gebäude des ehemaligen Hauptsitzes des Isländischen Rundfunks. Nach der Sanierung soll die Neueröffnung in 2022 stattfinden.

© Visit Westfjords

Tipps für Island-Roadtrips 2021

Die neue Autoroute im Nordwesten: The Westfjords Way. Ab sofort verbindet die neue Tunnelstrecke nun ganzjährig den nördlichen und südlichen Teil zwischen Arnarfjörður und Dýrafjörður der isländischen Region Westfjorde. Die Route ist 950 Kilometer lang führt rund um die Halbinsel Westfjorde und Dalabyggð in Westisland. Westfjords Way bietet den Reisenden eine Alternativroute zu der bekannten Ringstraße rund um die Vulkaninsel an, und ermöglicht ein bisher noch unbekanntes Naturerlebnis entlang der wenig befahrenen Küstenlandschaft.

Die rund 250 Kilometer lange Autoroute „Diamond Circle“ im Nordosten führt zu den fünf Sehenswürdigkeiten in Nordisland: Der Wasserfall Goðafoss sowie Dettifoss, dem größten Wasserfall Islands und kraftvollsten in Europa, der Mývatn-See und der Ásbrygi-Nationalpark sowie die Stadt Húsavík für die besten Walbeobachtungstouren. Spannend für große und kleine Geologen: Der Diamond Circle liegt in einem der geologisch aktivsten Gebiete Islands – die neue Route befindet sich nämlich genau im Grenzgebiet der Kontinentalplatten. So dehnen sich diese Platten mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 9,7 Millimeter in jede Richtung pro Jahr aus. Damit vergrößert sich der Diamond Circle jährlich um fast 40 Millimeter.

Links: