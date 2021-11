Pistengaudi

Die ersten Schneeflocken sind bereits gefallen und die Vorfreude auf die Skisaison steigt. Für alle Ski-Begeisterte, die nicht mehr länger warten wollen, ist hier eine Übersicht der Skigebiete in Österreich, die jetzt schon geöffnet haben.

In Wien merkt man außer der beißenden Kälte und dem eisigen Wind zwar noch nicht viel von der Wintersaison, doch in einigen Skigebieten herrschen, dank der durchaus großzügigen Schneefälle in den letzten Wochen, schon optimale Bedingungen für Skifahrer und Snowboarder.

Stubaier Gletscher in Tirol

Die Pisten im größten Gletscherskigebiet Österreichs sind inzwischen in Top-Zustand, dank der starken Schneefälle in den letzten Tagen. Wintersportler erleben auf den Stubaier Gletschern ein Qualitätsangebot mit modernen 26 Seilbahnen und Liftanlagen auf 35 verschiedenen Abfahrten – zum heutigen Stand sind davon 12 Abfahrten und 17 Anlagen in Betrieb.

Weitere geöffnete Skigebiete in Tirol:

Dachstein Gletscher in der Steiermark

Mit bis zu 180 cm Pulverschnee lockt der Dachstein Gletscher dieses Wochenende Wintersportler an. Aktuell geöffnet sind die Dachstein-Gletscherbahn/Panoramagondel, der Hunerkogellift und der Austriaschartelift. Für ein etwas anderes Ski-Erlebnis sorgt eine Auffahrt am Dach der neuen Panoramagondel, ein atemberaubender Blick am Skywalk, auf der Dachstein-Hängebrücke und schlussendlich auf der Treppe-ins-nichts.

Weitere geöffnete Skigebiete in der Steiermark:

Kitzsteinhorn am Salzburger Land

Das Gletscherskigebiet Kitzsteinhorn bietet Wintersport in unterschiedlichen Facetten: weite Naturschneepisten mit atemberaubenden Ausblicken von 3.000 Metern, Freestyle-Action in drei Snowparks und frischen Puderschnee auf den Freeride-Routen. Zusätzlich können die Gäste die spektakuläre Eiskunst im ICE CAMP bewundern oder an einer der wöchentlichen Touren teilnehmen.

Mölltaler Gletscher in Kärten

Seit 15. Juni sind die Mölltaler Gletscher geöffnet und bieten inzwischen vier geöffnete Lifte und Seilbahnen, wie der Mölltaler Gletscher Express, der Sesselbahn 3000er und der Gondelbahn Eissee. Bis 30. November sind außerdem die Tagesskipässe für nur 29€ erhältlich – tolle Skierlebnisse und echter Winterspaß sind garantiert.

Ab Montag, dem 15. November gilt in den österreichischen Skigebieten, auf den Pisten und in der Gastronomie, die 2G-Regel: geimpft oder genesen.