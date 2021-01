Idyllische Reise-Träume am Rande von China und Vietnam.

Auch wenn das weltweite Reisen ja nach wie vor nur sehr eingeschränkt möglich ist – das touristische Leben steht nicht still! So wird beispielsweise an der Grenze zwischen China und Vietnam, in einer atemberaubenden Landschaft, ein neues Boutiquehotel eröffnet.

Das LUX* Chongzuo ist ein tropisches Boutique-Luxusresort – so schön und erstaunlich wie die umliegende Landschaft am Rande von China und Vietnam. Umgeben von üppigen, tropischen Gärten liegt es direkt am Ufer des Mingshi-Flusses. Die Kombination aus modernem Design inmitten der beeindruckenden Karstfelsenformationen, dazu das verführerisch langsame Leben am Fluss – das macht diese Location ziemlich einmalig. Hier gibt es einen ersten Einblick in das brandneue Resort:

Das LUX* Chongzuo liegt nur eine 10-minütige Fahrt von der vietnamesischen Grenze entfernt. In der Region leben Tausende Tierarten: vom wunderschönen, aber scheuen Nebelparder bis zu den hellköpfigen Schwarzlanguren. Ein Ort für Entdecker.