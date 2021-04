Der Osterhase hat ausgedient: Das ist das australische Oster-Bilby

Auch in Australien wird ein hoppelndes Tier mit langen Ohren zu Ostern gerne gesehen. Aber es handelt sich nicht um den Osterhasen!

Der Kaninchennasenbeutler, auch Bilby genannt, ist der Osterhase 2.0: Wie sein europäischer Freund hat auch das Bilby lange Hasenohren, ein graues Fell und Schnurrhaare. Anders als Hase und Kaninchen hat das Bilby aber eine langgezogene Schnauze und wiegt je nach Art zwischen 400 Gramm und 2,5 Kilogramm.

© Charleville Bilby Experience

Als Osterbote hat der Kaninchennasenbeutler einen klaren Vorteil: In seinem Beutel kann man wunderbar Eier und Schokolade verstauen!

Wie kam es zur Legende um das Osterbilby?

Ursprung ist der schlechte Ruf von Hase und Kaninchen in Australien. Die aus Europa eingeschleppten Tiere machen sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts in Australien breit und sorgten für so manch abgefressenes Feld.

© Charleville Bilby Experience

Die vermehrungsfreudigen Kleintiere verdrängten außerdem das heimische Bilby mehr und mehr, sodass dessen Bestand heute als gefährdet eingestuft wird.

Das Oster-Bilby

Dann kam die rettende Idee: 1991 begann man damit, die Legende des Oster-Bilbys ins Leben zu rufen. Angetrieben vom Impuls eines Kinderbuches aus dem Jahr 1979 ("Billy the Easter Bilby" von Rose-Marie Dusting) begannen Supermärkte damit, rund um Ostern Kaninchennasenbeutler aus Schokolade und Plüsch zu verkaufen – eine Marketingstrategie mit Hintergedanken: Die Aktion soll auf die schwierige Lage der Bilbys und die landwirtschaftlichen Schäden in Millionenhöhe, die Kaninchen und Hasen verursacht haben, aufmerksam machen. Ein Teil des Erlöses geht an den Bilby-Schutz.

© Charleville Bilby Experience

Die Charleville Bilby Experience

Kaninchennasenbeutler sind nachtaktiv. Untertags schlafen sie in selbstgebauten, zwei Meter tiefen Löchern und schützen sich so vor Feinden und den extremen Bedingungen des australischen Outbacks. Sie sind also gut versteckt! Wer dennoch sein Glück versuchen, und ein Bilby selbst zu Gesicht bekommen will, kann dies im Rahmen der "Charleville Bilby Experience" tun. Das Sanctuary hat es sich zur Aufgabe gemacht, die gefährdete Tierart, von der es nur mehr rund 600 bis 700 Tiere gibt, zu schützen und in freier Natur wieder vermehrt anzusiedeln.

© Charleville Bilby Experience

Wer in Charleville (750 km von Queenslands Hauptstadt Brisbane) an der Charleville Bilby Experience teilnimmt, tut der Art etwas Gutes, denn alle Einnahmen gehen an den "Save The Bilby Fund" und werden somit in die Erhaltung der Kaninchennasenbeutler gesteckt.