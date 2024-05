Die Millionen-Metropole Johannesburg ist das pulsierende Herz Südafrikas.

Sie ist in den letzten Jahren zu einer hippen City herangewachsen. Die Innenstadt ist zu einem Ort der Inspiration geworden - mit vielen neuen Theatern, Restaurants und Museen. Turkish Airlines und ReiseLust24.at zeigen dir die 5 Must-Dos in Johannesburg.

Turkish Airlines fliegt von Istanbul sieben Mal pro Woche nach Johannesburg. Von Österreich gibt’s Anschlussflüge ab Wien und Salzburg, und das bis zu fünf Mal täglich. An Bord erwarten dich nicht nur die bequemsten Flugzeugsitze Europas, sondern auch das beste Airline-Economy-Essen weltweit. In diesen beiden Kategorien hat sich Turkish Airlines bei den renommierten Skytrax Awards den Sieg geholt. Rund 20 Millionen Passagiere weltweit haben in diesem Voting ihre Stimme abgegeben.

Die Szeneviertel von Johannesburg

In der Innenstadt haben sich in den letzten Jahren angesagte Trendviertel entwickelt, darunter Newtown, Braamfontein und Maboneng.

In Newton findest du beispielsweise das geschichtsträchtige Market Theatre. Die ehemalige Markthalle wurde in den 80er Jahren zum Theater des Kampfes gegen die Apartheid, weil hier die Trennung zwischen schwarzen und weißen Bevölkerungsgruppen bewusst missachtet wurden. Heute findest du in dem Komplex drei Theater, zwei Galerien, Restaurants, Bars und einen Jazzclub.

Maboneng und Braamfontein wiederum erwarten dich mit ihren bunten Wochenendmärkten, Designershops und Galerien. Jede Menge Boutique Hotels erobern die Nachbarschaft, und auf geführten Spaziergängen oder Radtouren kannst du die bunt bemalten Fassaden und kreativen Zentren entdecken.

Das Apartheid Museum in Johannesburg

Das interaktive Museum dokumentiert den Aufstieg und Fall der Rassentrennung und Unterdrückung. In Filmen, Texten, Audiomaterial und Zeitzeugenberichten verdeutlicht die Ausstellung die Grausamkeit des Apartheidsystems. Zugleich erlebst du dort aber auch inspirierende Geschichten rund um den Freiheitskampf bis hin zur Demokratie.

Etwa acht Kilometer südlich des Stadtzentrums gelegen, führt dich das Apartheid Museum durch die turbulente Geschichte des Landes, der interaktiver nicht sein könnte – bereits am Eingang werden die Besucher in „Schwarz“ und „Weiß“ eingeteilt, um ein Gefühl für die unmenschliche Philosophie der Apartheidpolitik zu bekommen.

Johannesburg Culinary Tour

Johannesburg ist ein Schmelztiegel der Kulturen, und seine kulinarische Szene spiegelt diese Vielfalt wider.

Begib dich auf eine geführte kulinarische Tour durch die Stadt und erkunde selbst die reiche gastronomische Landschaft Südafrikas.

Von den aromatischen Gewürzen der kapmalaiischen Küche bis hin zu den herzhaften Aromen der afrikanischen Braai (Grill)-Küche gibt es eine Vielzahl von Geschmacksrichtungen zu entdecken.

Die Tour führt dich zu ausgewählten Restaurants, Märkten und Imbissständen, wo du lokale Spezialitäten probieren wirst, die von talentierten Köchen und Straßenverkäufern zubereitet werden.

Tauche ein in die kulinarische Vielfalt der Stadt und erlebe eine unvergessliche Reise für den Gaumen und die Sinne.

Tour durch das Township

Das South Western Township (Soweto) ist die Heimat von schätzungsweise 3,5 Millionen Menschen. Um das Leben an diesem quirligen Ort richtig zu verstehen, begibst du dich am besten mit einem lokalen Guide auf einen Spaziergang oder eine Fahrradtour durch die vielfältige „Stadt in der Stadt“.

Dabei bekommst du echte Einblicke in das Alltagsleben der urbanen, afrikanischen Bevölkerung und kannst die geschichtsträchtigen Orte von Soweto besuchen. Unter anderem befindet sich hier das ehemalige Haus von Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela, das heute ein Museum ist. Und bei einer Shebeen-Tour durch die Kneipen des Townships erlebst du schließlich das Partyleben von Soweto.

Die grünen Oasen von Johannesburg

Jede schöne Stadt braucht ein paar Gärten, um der Hektik zu entfliehen. Sowohl Zoo Lake als auch Emmarentia Dam bieten perfekte Erholung vom Trubel. Etwas weiter draußen ist der Walter Sisulu Botanical Garden in West Rand ein wahrer Geheimtipp. Der Garten beheimatet eine Mischung aus einheimischen und exotischen Pflanzen, die von Wiesen umgeben sind, mit Blick auf den Emmarentia Dam, der bei Kanu- und Bootsfahrern sehr beliebt ist.

Anreise mit Turkish Airlines

Wer mit Turkish Airlines – der laut Skytrax Awards Besten Fluggesellschaft Europas – nach Johannesburg fliegt, kann die Reise mit einem spannenden Zwischenstopp in Istanbul kombinieren.

Komplett gratis sind die City-Rundfahrten von Touristanbul. Fluggäste mit internationalen Anschlussflügen und einer Aufenthaltsdauer zwischen 6 und 24 Stunden können auf diese Weise die Stadt erkunden. Man wird mit einem Bus am Flughafen abgeholt, erhält eine Stadtführung und wird dann wieder zum Airport zurückgebracht.