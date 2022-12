Die Top-Metropolen für Silvester

Auf der Suche nach einem unvergesslichen Start ins neue Jahr? Wir stellen die Top-Destinationen für spektakuläre Feierlich­keiten zum Jahreswechsel vor.

Wenn Silvester näher rückt, stellt sich jedes Jahr aufs Neue die Frage: Wo wird gefeiert? Nachstehend stellen wir Ihnen Citys für spektakuläre Feierlichkeiten vor.

Dubai/VAE. Hier bekommt man nichts Geringeres zu sehen als das spektakulärste Feuerwerk der Welt. Hotspot ist der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. Auf allen Stockwerken des Megagebäudes ist Pyrotechnik installiert und wird in einer verblüffenden Choreografie gezündet. Mit etwas Glück kann man das Event bequem von der Dachterrasse eines Hotels beobachten, wie zum Beispiel von der Uptown Bar im Jumeirah Beach Hotel oder der Iris Bar im Oberoi Hotel & Resorts. Aber auch der Strand ist ein guter Viewing Point. Auf der „Atlantis Royal Gala“ im Atlantis The Palm wird der Jahreswechsel besonders stilvoll begangen. Highlight ist hier heuer der Auftritt der Sängerin Kylie Minogue.

New York City/USA. Ein Silvester in der Stadt, die niemals schläft, bleibt garantiert unvergesslich. Die ultimative Party steigt natürlich auf dem berühmten Times Square. Highlight ist der sogenannte „Ball Drop“: Der Times Square Ball ist tatsächlich eine 3,5 Meter große Kugel, die aus rund 2.500 Kristallen besteht, die wiederum mit mehr als 30.000 LED-Lichtern beleuchtet werden und der alljährlich vom Dach des New Yorker Wolkenkratzers One Times Square 43 Meter an einer Stange herabgelassen wird. Diese Zeremonie beginnt exakt eine Minute vor Mitternacht.

Sydney/Australien. Unvergesslich bleibt auch der Silvester mit Blick auf die Harbour Bridge und das berühmte Opernhaus von Sydney. Die guten Aussichtspunkte sind sehr begehrt – damit es etwas leichter wird, gibt es offiziell ausgewiesene „Vantage Points“ (Aussichtspunkte), von denen man das Feuerwerk bestaunen kann. Einer der besten „Vantage Points“ ist der Blues Point, direkt vor dem großen Hafenbecken.

London/Großbritannien. Zu Silvester übertrifft sich die Party-Metropole regelmäßig selbst. Die beeindruckenden Sehenswürdigkeiten erstrahlen dann im magischen Glanz und garantieren einen unvergesslichen Jahreswechsel. Die beste Location, um das größte Feuerwerk zu bestaunen, ist direkt am (oder im) London Eye an der Themse. Hier kann man den ganzen Abend mit unzähligen anderen Menschen feiern und genießt beste Aussichten auf das farbenprächtige Lichtspektakel.

Hamburg/Deutschland. Feuerwerke über dem Wasser sind immer schön. Wer richtigen Trubel nicht scheut, der sollte sich das Silvester-Feuerwerk im Hafen in Höhe der Landungsbrücken nicht entgehen lassen. Pünktlich um Mitternacht lassen dort alle im Hafen liegenden Schiffe ihre Signalhörner und Schiffstuten ertönen. Wer es lieber ruhiger angeht, der begibt sich an die Außenalster. Auch top: Eine Feuerwerksfahrt auf der Elbe.