× Fünf spektakuläre Highlights in Bangkok

Bangkok ist Alles. Hier findest du schicke Rooftop-Bars auf modernen Wolkenkratzern, genauso wie faszinierende Kultur in jahrhundertealten Tempeln. Banken- trifft auf Rotlichtviertel, und kulinarisch wirst du hier mit Streetfood genauso happy wie mit den vielen Sternerestaurants.

Bangkok ist eine gigantische Metropole - mit rund 15 Millionen Einwohnern und einer Fläche, die fast 20 mal größer ist als Wien. Die Hauptstadt von Thailand lockt mit ihrer faszinierenden Vielfalt und dem mächtigen Fluss Chao Phraya als Lebensader jedes Jahr Millionen Touristen an.

Turkish Airlines fliegt von Istanbul 17 Mal pro Woche nach Bangkok. Nach Phuket in Thailand werden zusätzlich drei Flüge wöchentlich angeboten. Von Österreich gibt's Anschlussflüge ab Wien und Salzburg, und das bis zu fünf Mal täglich.

1.) Mahanakhon Sky Walk

Schwindelfrei in Bangkoks moderner Skyline spazieren? Der Mahanakhon Sky Walk macht´s möglich!

Die Aussichtsplattform im 78. Stock, in 314 Metern Höhe, bietet dir nicht nur einen tollen Rundum-Ausblick, sondern hebt auch deinen Adrenalinspiegel mit ihrem begehbaren Glasboden. Zum Abkühlen gibt´s dann coole Drinks in der angeschlossenen Bar. Tickets buchst du am besten vorab online.

2.) Mit dem Boot in den Luxus-Shopping-Palast

Der Luxus-Shopping-Palast ICON SIAM ist wahrlich beeindruckend. Du erreichst ihn mit dem Gratis-Zubringer-Boot von der BTS-Skytrain-Station Saphan Taksin aus.

Der Shopping-Komplex überwältigt nicht nur mit seiner tollen Lage am Chao Praya-Fluss, sondern auch mit aufregender Architektur und guten Food Outlets, wie etwa den Restaurants & Bars an der wundervollen Terrasse mit Blick über den Fluss im 6.Stock.

Aber auch Thai-Feeling kommt nicht zu kurz: im Basement tauchst du ein in thailändisches Kunsthandwerk, Traditionen und Streetfood und fühlst dich fast wie auf einem echten Nachtmarkt.

3.) Bootstour zum Big Buddha

Der vergoldete Buddha Dhammakaya Thep Mongkol Buddha misst 69 Meter und überblickt den westlich vom Chao Praya gelegenen ursprünglichen Stadtteil Thonburi wie ein 20stöckiges Gebäude. Einen tollen Eindruck von der Dimension der Statue bekommst du bei einer gemütlichen Klong-Rundfahrt mit dem Long-Tail-Boot. Während der Fahrt taucht der gewaltige Kopf dann plötzlich als Kulisse auf.

4.) Ko Khret - autofreie Insel mit alten Traditionen

Die kleine Flussinsel hat sich noch viel von ihrer Ursprünglichkeit bewahrt. Bewohnt vom Volk der Mon, findest du hier filigrane Töpferkunst, bei der du sogar mithelfen kannst, ebenso wie authentisches Essen. Außerdem gibt es einige Tempel zu entdecken, einer davon mit schiefer Stupa, sowie viel Grün mit Lotusblumen, Wassertümpeln, Gemüsegärten und Bambushainen samt klassischer Stelzenhäuser. Das unverfälschte Alltagsleben der Insel erkundest du am besten per Fahrrad.

5.) Entdeckungen mit dem Fahrrad

Bangkok ganz anders erleben – das verspricht eine Tour mit dem Fahrrad! Dieses Slow Mode – Vehikel schlängelt sich gemütlich durch die engsten Gassen und kann somit ganz authentische Eindrücke vom täglichen Leben der Thais, von Märkten und selbst von der Natur in der Hauptstadt liefern. Verschiedene Anbieter offerieren Touren zu unterschiedlichen Tageszeiten und Orten.

Anreise mit Turkish Airlines

Wer mit Turkish Airlines – der laut Skytrax Awards Besten Fluggesellschaft Europas – nach Bangkok fliegt, kann die Reise mit einem spannenden Zwischenstopp in Istanbul kombinieren.

Komplett gratis sind die City-Rundfahrten von Touristanbul. Fluggäste mit internationalen Anschlussflügen und einer Aufenthaltsdauer zwischen 6 und 24 Stunden können auf diese Weise die Stadt erkunden. Man wird mit einem Bus am Flughafen abgeholt, erhält eine Stadtführung und wird dann wieder zum Airport zurückgebracht.