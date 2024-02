× HIER erwarten dich Koalas, Kängurus & Co.

Melbourne ist nicht nur Stadt, sondern Lifestyle. Die entspannte Kultur, freundliche Locals und coole Architektur machen sie zu einem Place-to-Be. Und: sie zählt Jahr für Jahr zu den lebenswertesten Städten der Welt.

Die ReiseLust24 und Turkish Airlines zeigen dir die Top 10 Highlights in Melbourne und Umgebung.

Melbourne © Alf Scalise ×

Melbourne, die pulsierende Hauptstadt des Bundesstaates Victoria, ist die zweitgrößte Metropole Australiens. Ab 15. März 2024 gibt es nun eine neue Flugverbindung in die Trendcity nach Down Under. Turkish Airlines wird künftig drei Flüge pro Woche nach Melbourne anbieten.

Zunächst fliegt man von Wien (4 Flüge pro Tag) oder von Salzburg (1 Flug täglich) nach Istanbul. Dort muss man am hypermodernen Airport nur einmal umsteigen, und über Singapur geht’s dann nach Australien. Reine Flugzeit: rund 20 Stunden. Ab sofort bis 15. April 2024 gelten spezielle Einführungstarife für die Strecke nach Melbourne, ab ca. 900€.

An Bord von Turkish Airlines © Turkish Airlines ×

Großartiges Essen, bequeme Sitze und eine riesige Bordunterhaltung – diese Dinge sind bei einem so langen Flug ans andere Ende der Welt natürlich ein absolutes Muss. Die Economy Class von Turkish Airlines ist also genau die richtige Wahl, denn sie hat das beste Catering weltweit und die besten Sitze in Europa! Das bescheinigen die Skytrax-Awards 2023, die als Oscars der Luftfahrtindustrie gelten.

St Kilda Beach © Visit Victoria ×

Melbourne ist zweifellos die Trendhauptstadt Down Unders. Sie fasziniert mit ihrer coolen Mixtur aus Street Art, Sport und urbanem Vibe. Die Graffiti-Szene in Vierteln wie Fitzroy ist ein riesiges Freilichtkunstwerk. Kaffeejunkies kommen bei den zahlreichen Laneway-Cafés voll auf ihre Kosten.

Wir zeigen dir gemeinsam mit Turkish Airlines die Top 10 Highlights in Melbourne und Umgebung:



1.) Hosier Lane Street Art: Erlebe die lebendige Street-Art-Szene in Hosier Lane, wo Graffiti-Kunst die Gassen in ein visuelles Spektakel verwandelt.

2.) Melbourne Cricket Ground (MCG): Hier pulsiert die Sportseele Australiens. Tauche ein in die Atmosphäre von Cricket oder Australian Football und spüre die Energie der Fans.

Melbourne Cricket Ground © Visit Victoria ×

3.) Royal Botanic Gardens: Entspanne inmitten der Natur in den Royal Botanic Gardens. Grüne Oasen, exotische Pflanzen und ein Blick auf die Skyline erwarten dich.

4.) Eureka Skydeck: Genieße den Nervenkitzel im Eureka Tower. Vom Skydeck aus bietet sich ein atemberaubender Blick über die Stadt – ein Paradies für Fotoliebhaber.

© Visit Victoria ×

5.) Laneway Cafés in Fitzroy: Entdecke Fitzroy und die hippen Cafés in den Gassen. Perfekt für Kaffeegenießer und Fans urbaner Vibes.

6.) 12 Apostel: Erlebe die majestätischen 12 Apostel an der Great Ocean Road. Gigantische Felsformationen bieten einen unvergesslichen Anblick.

7.) Queen Victoria Market: Stürze dich ins kulinarische Abenteuer des Queen Victoria Markets. Frische Produkte, lokale Köstlichkeiten und internationale Spezialitäten warten hier auf dich.

8.) Brighton Beach: Entspanne an den farbenfrohen Strandhäuschen von Brighton Beach. Ein perfekter Ort für einen entspannten Tag am Meer, nur eine kurze Zugfahrt von Melbourne entfernt.

Zwölf Apostel © Visit Victoria ×

9.) St. Kilda Pier: Flaniere am St. Kilda Pier und genieße den Sonnenuntergang über der Bucht. Beobachte Pinguine in ihrer natürlichen Umgebung – ein einmaliges Naturerlebnis.

10.) National Sports Museum: Sportfans aufgepasst! Besuche das National Sports Museum im MCG und entdecke die faszinierende Geschichte des australischen Sports.

© Turkish Airlines ×

Über Turkish Airlines

Vor 90 Jahren mit einer Flotte von fünf Flugzeugen gegründet, betreibt das Star Alliance-Mitglied Turkish Airlines aktuell eine Flotte von 435 Flugzeugen (Passagier- und Frachtflugzeuge) und fliegt in über 120 Länder der Welt – so viel wie keine andere Fluggesellschaft.

Turkish Airlines hat bei den Skytrax World Airline Awards heuer bereits zum achten Mal den Titel "Beste Fluggesellschaft Europas" erhalten. Sie gelten als „Oscars der Luftfahrtindustrie“ und sind das Ergebnis von mehr als 20 Millionen ausgewerteten Feedbacks aus mehr als 100 Ländern.

Ab Österreich gibt es bis zu fünf tägliche Flüge von Wien und Salzburg nach Istanbul, wo der hypermoderne Airport als Drehkreuz in die Welt dient.

Turkish Airlines 1/4

2/4

3/4

4/4 © Turkish Airlines Auf vielen Langstreckenflügen an Bord - Die Flying Chefs © Turkish Airlines Blick ins Terminal am Istanbul Airport © Turkish Airlines Das beste Economy Class Catering der Welt © Turkish Airlines Istanbul Airport Tower