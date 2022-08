Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Qatar™ 2022 rückt immer näher. Wegen der steigenden Nachfrage bietet Qatar Airways nun zusätzliche All-Inclusive-Reisepakete zum Finale und zu den Halbfinalspielen an.

Qatar Airways erweitert ihr Angebot an All-Inclusive-Reisepaketen zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Qatar 2022™ für Fans, die sich ihren Platz beim größten Fußballereignis der Welt sichern wollen. Die zusätzlichen Pakete umfassen Spieltickets, Flüge und Unterkünfte während des gesamten Turniers. So können leidenschaftliche Fußballfans ihre Plätze buchen und ihre Lieblingsmannschaft während der ersten FIFA Fußball-Weltmeisterschaft™ im Nahen Osten verfolgen.

Tickets fürs WM Finale

Die Fluggesellschaft hatte diese Pakete ursprünglich im September 2021 auf den Markt gebracht, um Millionen von erwartungsvollen Fans zu versorgen. Jetzt, weniger als 100 Tage vor dem Mega-Event, ist die weltweite Nachfrage nach Spieltickets gestiegen, und diese Reisepakete bieten den Fans garantierte Tickets, um die Spiele persönlich zu erleben. In wenigen einfachen Schritten können sie über eine einzige Plattform Eintrittskarten, Flüge und Unterkünfte für die Spiele erwerben: qatarairways.com/FIFA2022.

Acht WM Stadien in Qatar

Das Turnier wird in acht Weltklasse-Stadien ausgetragen, die die Symbole der arabischen Kultur widerspiegeln. Im Al-Bayt-Stadion mit einer Kapazität von 60.000 Plätzen wird das Eröffnungsspiel ausgetragen, während das Lusail-Stadion mit einer Kapazität von 80.000 Plätzen für das Endspiel des Turniers vorgesehen ist. Die übrigen Stadien, darunter das Ahmad-Bin-Ali-Stadion, das Al-Janoub-Stadion, das Khalifa-International-Stadion, das Education-City-Stadion, das Stadium 974 und das Al-Thumama-Stadion, fassen jeweils 40.000 Zuschauer.

© Qatar Tourism ×

Preisgekrönte Airline

Die mehrfach preisgekrönte Fluggesellschaft Qatar Airways wurde von der internationalen Luftfahrtbewertungsorganisation Skytrax zur „Airline of the Year" gekürt und erhielt darüber hinaus fünf weitere Auszeichnungen, darunter „World's Best Business Class", „World's Best Business Class Airline Lounge", „World's Best Business Class Airline Seat", „World's Best Business Class Onboard Catering" und „Best Airline in the Middle East". Das Drehkreuz der Fluggesellschaft, der Hamad International Airport (HIA), wurde kürzlich zum zweiten Mal in Folge als „World’s Best Airport" ausgezeichnet und belegte bei den Skytrax World Airport Awards 2022 den ersten Platz. In Österreich bietet die Qatar Airways zehn wöchentliche Flüge von Wien nach Doha an.