× Österreich unter Top 3: Das ist das beste Skigebiet der Welt

Die Skisaison steht vor der Tür und passend dazu hat die Buchungsplattform „Omio“ die weltweit besten Skigebiete analysiert. Österreich beeindruckt dabei mit ganzen sieben Plätzen unter den Top Ten und zählt damit zu den besten Wintersportdestinationen.

Skifahren entwickelt sich zunehmend zu einem echten Luxussport, dennoch zieht es auch diesen Winter wieder viele Menschen in die Berge. In wenigen Tagen eröffnet Sölden die Wintersaison 24/25 mit dem spektakulären Weltcup-Auftakt der alpinen Skistars am Rettenbachgletscher. Doch welche Regionen sind ideal für einen Skiurlaub? Die Buchungsplattform „Omio“ hat über 6.000 Skigebiete weltweit anhand verschiedener Kriterien verglichen und die besten Skiregionen ermittelt.

So wurden die besten Skigebiete ermittelt

Für die Analyse hat „Omio" einen Datenindex für insgesamt 6.000 Urlaubsorte erstellt. Dabei wurden Faktoren wie die Länge der Skipisten, die Skipasspreise, die Anzahl der Skilifte, die Verfügbarkeit von Skischulen sowie die Bewertungen auf Google berücksichtigt.

Das beste Skigebiet der Welt liegt in der Schweiz

© Getty Images ×

Arosa Lenzerheide in der Schweiz konnte sich in diesem Jahr die Spitzenposition sichern und das aus gutem Grund. Das Gebiet bietet nicht nur 225 Pistenkilometer mit spektakulären Panoramablicken auf die umliegenden Berge, sondern besticht auch durch seine exzellente Schneesicherheit. Die weitläufigen Pisten sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene ideal, während Freerider sich in die pulvrigen Tiefschneehänge stürzen können.

Für Adrenalinjunkies wartet die Skigebietsregion mit Nachtpisten, Snowparks und einer der längsten Rodelbahnen der Schweiz auf – alles eingebettet in das charmante Bergpanorama der Graubündner Alpen.

Sölden belegt Platz zwei

© Getty Images ×

Knapp dahinter folgt Sölden, eines der bekanntesten Skigebiete Österreichs. Als Gastgeber des jährlichen Ski-Weltcups genießt Sölden international einen herausragenden Ruf. Die einmalige Kombination aus Gletscher und weitläufigen Pisten sichert Schnee von Oktober bis weit in den Mai hinein und lockt somit auch Langzeitskiliebhaber und Profi-Athleten an.

Platz drei geht an die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental

© Getty Images ×

Die Top 3 macht ein weiteres österreichisches Skigebiet komplett. Mit insgesamt 288 Pistenkilometern rangiert die SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental auf dem dritten Platz. Als größte zusammenhängende Skiregion Österreichs ist dieses Gebiet ideal für Skifahrer aller Altersklassen. Familien schätzen die gemütlichen und breiten Pisten ebenso wie das fantastische Kinderangebot, das die Region zur optimalen Wahl für einen Familienurlaub macht. Dank moderner Liftanlagen sind Wartezeiten selten, und die Pisten sind bestens präpariert.

Österreich belegt 7 Plätze der Top 10

Österreich übertrumpft mit Abstand alle anderen Länder und belegt insgesamt sieben der ersten zehn Plätze.

Arosa Lenzerheide, Schweiz Sölden, Österreich SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, Österreich Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Österreich Hochkönig – Maria Alm / Dienten / Mühlbach, Österreich KitzSki – Kitzbühel / Kirchberg, Österreich Madonna di Campiglio / Pinzolo / Folgarida / Marilleva, Italien Serre Chevalier – Briançon / Chantemerle / Villeneuve-la-Salle / Le Monêtier-les-Bains, Frankreich Zillertal Arena – Zell am Ziller / Gerlos / Königsleiten / Hochkrimml, Österreich Kaltenbach – Hochzillertal / Hochfügen, Österreich

Wie das aktuelle Ranking beweist, hat Österreich einige der besten Winterparadiese der Welt zu bieten.