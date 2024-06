Turkish Airlines ist beste Fluggesellschaft Europas

Turkish Airlines wurde bei den heurigen World Airline Awards von Skytrax – auch bekannt als die Oscars der Luftfahrtindustrie – zum neunten Mal zur besten Fluggesellschaft Europas gekürt.

Bei der Verleihung der Awards, die am 24. Juni 2024 in London im renommierten Hotel Fairmont Windsor Park stattfand, konnte sich Turkish Airlines gleich über mehrere Top-Auszeichnungen freuen: Neben der Ehrung als „Beste Fluggesellschaft in Europa“ gewann sie auch die Kategorien „World's Best Business Class Catering“ und „Beste Fluggesellschaft in Südeuropa”.

Basierend auf den Ergebnissen der von Skytrax durchgeführten unabhängigen Umfragen wurde Turkish Airlines zur besten Fluggesellschaft in Europa und Südeuropa ernannt – eine Anerkennung der außergewöhnlichen Servicequalität der Airline und ihres Engagements, ihren Passagieren stets ein unkompliziertes und komfortables Reiseerlebnis zu bieten. Mit der Auszeichnung „World's Best Business Class Catering" setzt Turkish Airlines darüber hinaus Maßstäbe in der Verpflegung an Bord und bietet seinen Passagieren eine unvergessliche gastronomische Reise über den Wolken.

Auf vielen Langstreckenflügen an Bord - Die Flying Chefs

Bilal Ekşi, CEO von Turkish Airlines, nahm die Auszeichnungen bei der Zeremonie entgegen: „Wir sind hocherfreut, diese prestigeträchtigen Auszeichnungen von Skytrax zu erhalten. Die Ernennung zur besten Fluggesellschaft in Europa und in Südeuropa sowie die Anerkennung für unser hervorragendes Business-Catering sind ein Beweis für die harte Arbeit und das Engagement unseres gesamten Teams. Als Turkish Airlines-Familie möchten wir unseren geschätzten Passagieren danken, die uns diese wunderbaren Auszeichnungen für würdig erachten. Die türkische Gastfreundschaft liegt in unserer DNA und wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, unseren Passagieren ein unvergleichliches Reiseerlebnis zu bieten und unsere Dienstleistungen weiterhin innovativ zu gestalten und zu verbessern."