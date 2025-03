× Überraschend: Das ist die beste Airline der Welt!

Für alle, die beim Fliegen Wert auf Komfort und erstklassigen Service legen, spielt die Wahl der richtigen Airline eine entscheidende Rolle. Ein neues Ranking kürt nun die besten Fluggesellschaften der Welt – und an der Spitze steht ein unerwarteter Sieger.

Jahr für Jahr ermittelt das renommierte Bewertungsportal AirlineRatings.com die besten Fluggesellschaften der Welt – basierend auf Faktoren wie Sicherheit, Service, Innovation und Passagierkomfort. Dabei fließt auch das Feedback der Fluggäste sowie die Konsistenz des Angebots über das gesamte Streckennetz hinweg in die Bewertung ein. In diesem Jahr gab es an der Spitze allerdings eine überraschende Veränderung.

Das ist die beste Fluggesellschaft der Welt

© Getty Images ×

Den ersten Platz konnte Korean Air für sich entscheiden und hat damit Qatar Airways, den Vorjahressieger, auf den zweiten Platz verdrängt. Korean Air beeindruckte die Jury vor allem durch ihren außergewöhnlichen Fokus auf den Komfort der Passagiere in der Economy Class. Während viele Fluggesellschaften den Sitzabstand reduziert haben, hält Korean Air an großzügigen 33 bis 34 Zoll (entspricht etwa 84 bis 86 cm) fest. Zusätzlich zu den geräumigen Sitzen bietet Korean Air durchdachte Extras wie Hausschuhe und großzügige Mahlzeiten auf Langstreckenflügen an, was das Gesamterlebnis weiter verbessert.

Platz 2: Qatar Airways

© Getty Images ×

Qatar Airways galt lange als die beste Airline der Welt, vor allem wegen ihres luxuriösen Angebots und der vielfach ausgezeichneten Business Class. Dieses Jahr reichte es jedoch nur für den zweiten Platz. Dennoch bleibt Qatar Airways eine der weltweit führenden Fluggesellschaften – und das aus guten Gründen. Die Fluggesellschaft ist bekannt für ihren herausragenden Kundenservice, gehobenen Menüs und den exklusiven Business-Class-Kabinen.

Platz 3: Air New Zealand

© Getty Images ×

Auf Platz 3 landet Air New Zealand, eine Airline, die vor allem für ihre Innovationskraft bekannt ist. So testet Air New Zealand als erste Fluggesellschaft weltweit das SkyNest-Konzept, bei dem Passagiere in der Economy-Klasse richtige Liegeflächen für Langstreckenflüge buchen können. Außerdem setzt die Airline stark auf nachhaltige Fluglösungen. Mit neuen Treibstofftechnologien und emissionsarmen Flugzeugen arbeiten sie daran, ihren CO₂-Fußabdruck zu minimieren.

Die Top 15 der besten Airlines im Überblick

Korean Air Qatar Air New Zealand Cathay Pacific Singapore Airlines Emirates Japan Airlines Qantas Etihad Turkish Airlines EVA Air Fiji Airways Virgin Atlantic ANA Aero Mexico

Während Luxus in der Business Class weiterhin wichtig bleibt, rückt der Fokus zunehmend auf den Komfort der Economy-Passagiere. Die besten Airlines der Welt setzen verstärkt auf mehr Platz, besseren Service und innovative Lösungen – ein Trend, der hoffentlich viele Nachahmer finden wird.