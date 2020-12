Wenn die Meeresschildkröten an Land kommen

Es ist ein magisches Spektakel, das sich jedes Jahr zur selben Zeit an den Stränden von Queensland, an der Ostküste Australiens, abspielt. Unzählige Meeresschildkröten kommen an Land, um ihre Eier im Sand abzulegen.

Gemächlich schwimmende Schildkröten bekommt man als Schnorchler oder Taucher am Great Barrier Reef mit hoher Wahrscheinlich ganzjährig zu Gesicht. Allerdings gibt es an Queenslands Stränden eine spezielle „Saison“, in der man die Tiere intensiver erleben kann: bei der Eiablage. Von November bis Februar kommen – sobald es dunkel wird – viele Meeresschildkröten zur Brutzeit an Land. Es ist genau jener Ort, an dem sie selbst vor 30 bis 40 Jahren geboren wurden. Die bis zu zwei Meter großen Tiere graben Löcher in den Sand und legen rund 100 bis 130 Eier. Dieser Prozess dauert mehrere Stunden. Anschließend verschwinden sie wieder im Meer. © Tourism and Events Queensland Das Ausbrüten überlassen sie dann getrost der Sonne und dem warmen Sand. Rund acht Wochen später schlüpfen die Jungen und machen sich auf den Weg ins Meer. Dieses „Hatching“ findet dann zwischen Januar und April statt. Schauplätze für das Nisten von Schildkröten sind zum Beispiel die Inseln Heron, Wilson, Lady Musgrave und Lady Elliot Island. Hier können Besucher unter Aufsicht eines Master Reef Guides das Naturspektakel beobachten. © Tourism and Events Queensland Um die faszinierenden Meeresschildkröten noch besser zu verstehen, und um aktiv an ihrem Schutz mitzuhelfen, gibt’s in Queensland nun seit heuer zwei neue Attraktionen. Auf einer Turtle Rescue Tour kann man gemeinsam mit Aborigines biometrische Daten der Tiere sammeln. Die Gudjuda-Gemeinde, ein Stamm australischer Ureinwohner, führt bereits seit 20 Jahren wissenschaftliche Forschungsarbeiten über Meeresschildkröten durch. Jetzt nehmen die indigenen Meeresexperten erstmals Besucher mit und zeigen ihnen, wie sie die Tiere im Ozean finden, verfolgen und markieren. Der neue Boots-Ausflug mit Gudjuda Tours wird ab Ayr, südlich von Townsville gelegen, angeboten. © WWF_Aus_LeonieSii Pünktlich zur neuen Turtle-Saison wurde bei Bundaberg in Queensland auch ein neues Schildkröten-Besucherzentrum eröffnet. Eine Ausstellung mit vielen modernen Touchscreen-Bildschirmen und Displays informiert über die Tiere. Zudem starten hier ganz besondere Turtle-Touren. Die Region ist die größte Brutstätte von Loggerhead Turtles des Südpazifiks. Besucher können hier die beeindruckenden Tiere unter Aufsicht eines Rangers bei der Eiablage oder beim Schlüpfen aus nächster Nähe beobachten. Das vierstündige „ Turtle Encounter “-Erlebnis startet täglich um 19 Uhr. Video zum Thema: Queensland Diese Videos könnten Sie auch interessieren Wiederholen HIER Alle Infos zum Traumziel Queensland gibt’s Queensland auf YouTube Queensland auf Facebook