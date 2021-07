WESTbahn fährt wieder im Stundentakt

Mit 4. Juli endet die Notvergabe des Klimaschutzministeriums (BMK) für den Bahnverkehr zwischen Wien und Salzburg. Normalität bei Bahnreisen stellt sich so wieder ein.

Die Notvergabe hat während der Corona-Pandemie Stabilität für die Bahnunternehmen und die Reisenden gebracht. Mit der Verbesserung der allgemeinen Lage kehrt nun aber auch bei Bahnreisen wieder mehr Normalität zurück.

Ab kommenden Montag betreibt die WESTbahn ihr Angebot daher wieder eigenwirtschaftlich und im Stundentakt. Von Wien Westbahnhof via Hütteldorf gelangen Reisende in 1h 14 min nach Linz bzw. in 2h 26 min nach Salzburg. Die Halte in Wien Meidling, Tullnerfeld, St. Valentin und Neumarkt am Wallersee entfallen wieder, ebenso endet die wechselseitige Ticketanerkenntnis zwischen ÖBB und WESTbahn.

Gleichzeitig sind ab sofort wieder Aktionstarife erhältlich: Der WESTsuperpreis (z.B. Wien – Linz ab 4,99 Euro), der WESTaktivpreis und das SommerHit-Ticket (für < 20jährige bzw. < 26jährige) ermöglichen es, zum besonders günstigen Tarif in der WESTbahn unterwegs zu sein.

Alle Informationen zum neuen Fahrplan finden Sie hier.