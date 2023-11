× Wintermärchen am Meer

Funkelnde Lichter und verlockende Düfte, mildes Winterklima und das Meer immer ganz nah: Opatija, das bezaubernde kroatische Küstenstädtchen, verwandelt sich während der Adventzeit in ein wahres Wintermärchen.

So reizvoll, dass die Stadt als eine der besten Weihnachtsurlaubs-Destinationen in Europa ausgezeichnet wurde. Vor allem die Adventbeleuchtung sorgt im gesamten Stadtgebiet für eine besonders romantische Atmosphäre.

Festliche Magie

Kein Wunder, dass die zeitlose Schönheit Opatijas mit seinen prunkvollen Bauten des 19. Jahrhunderts auch in den Wintermonaten zahllose Gäste anzieht. Hier lässt es sich stundenlang durch die historischen Straßen und Parks schlendern, die mit Tausenden Lichtern geschmückt sind. Sogar die jahrhundertealten Zypressen sind weihnachtlich beleuchtet. Es duftet nach Glühwein und heißer Schokolade, Weihnachtslieder verbreiten festliche Stimmung, und zahlreiche Ausstellungen und Kulturveranstaltungen sorgen für Unterhaltung.

Mittelpunkt des Weihnachtsmarkts ist der geschmückte Park vor dem Kunstpavillon Juraj Šporer. Dort trifft man sich bei Livemusik und reichhaltigen kulinarischen Angeboten. Und vor allem Familien sind begeistert von der Eislaufbahn: Sie liegt nur wenige Schritte vom Meer entfernt und bietet ein abwechslungsreiches Programm für Kinder.

Begleiten Sie uns HIER auf einen virtuellen Rundgang durch das weihnachtliche Opatija.

Advent an der Liburnia-Riviera

Opatija hat eine jahrhundertealte Tradition als Urlaubsdestination. Dementsprechend facettenreich ist daher auch das Angebot an Cafés, Restaurants und Hotels, die in der Adventzeit weihnachtliches Ambiente verbreiten. Eines der beliebtesten Cafés in Opatija ist das Café Strauss. Bei den Klängen der Weihnachtsklassiker genießt man hier traditionelles Gebäck und Wiener Flair. Das berühmte Café Imperial veranstaltet auf seiner Terrasse das Imperial Xmas mit festlichen Speisen und Getränken, einer Adventfotostelle und Livemusik.

Und bei den Unterkünften ist das Adventangebot in Opatija riesig: Vom prächtigen Hotel Palace Bellevue aus dem 19. Jahrhundert über das moderne Wellnesshotel Ambasador bis zum Drei-Sterne-Haus Istra mit Meerwasserpool ist hier für jeden das Richtige dabei.

Über Liburnia Hotels & Villas

Liburnia Hotels & Villas ist das größte Hotelunternehmen in der Kvarner-Region mit der längsten Hoteltradition in Kroatien. Die ideale Lage - umgeben vom Meer auf der einen und der üppigen Pflanzenwelt des nahe gelegenen Berges Učka auf der anderen Seite - macht die Hotels an der Riviera von Opatija zu einem der begehrtesten Urlaubsziele in Europa.

