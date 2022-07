× Wochenende verlängern mit Extras

Erholung gefällig? Bei den Glücks-Tagen in der Sole Felsen Welt genießen Sie eine kurze Auszeit im Waldviertel zum Sonderpreis. Die Halbpension im Wert von 24 € ist dabei gratis!

Wer seine Zeit gut nutzen und bestmöglich entspannen möchte, ist im Sole Felsen Bad in Gmünd bestens aufgehoben. Auch bei Schlechtwetter wird es dort nicht langweilig!

Wasserspaß

Beim Bad in einem der fünf Solebecken rückt der Alltag in weite Ferne! Die Sole hat positive Effekte auf Haut, Atemwege und Kreislauf. Viele plätschernde und sprudelnde Möglichkeiten laden außerdem zum Abschalten ein. Auch der Spaß kommt nicht zu kurz: Die Erlebnis-Röhrenrutsche oder eine Kletterwand beim Sportbecken lassen die Herzen aller Wasserratten höherschlagen.

Dampf ablassen

Die Sole Felsen Sauna ist in ihrer Vielfalt weit und breit einzigartig. Neben Felsen-Hamam, Saunabar, Dampfgrotte, Infrarotkabine und jeweils drei Saunen im Innen- und im Außenbereich steht auch der Saunagarten mit seinen Liegewiesen offen. Dieser liegt direkt am idyllischen Asangteich, in dem Sie sich nach dem Saunagang gerne abkühlen und erfrischen können.

Tag und Nacht erholen

Am gemütlichsten geht ein Tag voller Entspannung und Action im stylischen Sole Felsen Hotel**** zu Ende. Hier genießen Sie einzigartige Wohlfühlatmosphäre und das kulinarische Rundum-Verwöhnprogramm.

Zudem ist es auch der ideale Ausgangspunkt, um das Waldviertel mit seiner unverwechselbaren Natur zu erkunden. Die vielen Sport- und Wandermöglichkeiten in der Region und das tägliche Aktivprogramm im Bad bieten unzählige Möglichkeiten, etwas für die Gesundheit zu tun.



Wer jetzt Lust auf eine entspannte Auszeit bekommen hat, findet hier das Angebot zu den Sole Glücks-Tagen. Wir wünschen viel Vergnügen und gute Erholung!