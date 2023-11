× Zehn Highlights in Kapstadt

Kapstadt gilt als eine der schönsten Städte der Welt. Umrahmt von imposanten Bergen schmiegt sich die Stadt an den Atlantischen Ozean. Die ReiseLust24 und Turkish Airlines zeigen dir die zehn absoluten Highlights dieser Traum-City.

© Credit Tobias Reich ×

Turkish Airlines fliegt täglich nach Kapstadt. Von Österreich aus gibt es jeden Tag Anschlussflüge ab Wien und Salzburg nach Istanbul. Von dort aus geht’s dann direkt an die Südspitze Afrikas.

An Bord sind Komfort und kulinarische Hochgenüsse garantiert – denn die Economy Class von Turkish Airlines hat das beste Catering weltweit und die besten Sitze in Europa! Das bescheinigen die heurigen Skytrax-Awards, die als Oscars der Luftfahrtindustrie gelten.

Wir haben für dich die zehn besten Erlebnisse zusammengefasst, die dich auf deinem Trip nach Kapstadt mit Turkish Airlines erwarten.

© oe24 ×

1.) Der Tafelberg

Das Wahrzeichen Kapstadts ist eines der “New Seven Wonders of Nature”. Zusammen mit dem Devil`s Peak und Lion`s Head rahmt der imposante Berg das Stadtzentrum ein. Die Ausblicke vom Plateau des Tafelbergs sind atemberaubend. Hinauf geht es per Seilbahn oder man erwandert den Berg auf unterschiedlichen Wegen.

2.) V&A Waterfront:

Der historische Hafen von Kapstadt ist auch heute noch in Betrieb und besticht mit seiner spektakulären Lage. Hier findet man das Cape Town Aquarium, zahlreiche Geschäfte, Restaurants & Food Courts, Bars und Hotels. Das Hafengebiet ist nach Queen Victoria und ihrem Sohn Alfred benannt.

© Credit Claudio Font ×

3.) Bo-Kaap Viertel:

Der Name dieses bunten Viertels im Stadtzentrum bedeutet so viel wie “Oberes Kap”. Hier wohnen die Kapmalaien in ihren farbenfroh bemalten Häusern. Viele der bunten Fassaden stehen unter Denkmalschutz und reihen sich wie eine Perlenkette entlang von schmalen, verwinkelten Straßen.

4.) Kirstenbosch Botanical Gardens:

Die Lage am Fuße des Tafelbergs und die unglaubliche Pflanzenvielfalt in dem über fünf Quadratkilometer großen Botanischen Garten machen diese Naturoase vor den Toren Kapstadts zu einem der schönsten Gärten weltweit. Etwa 9.000 Pflanzenarten wachsen hier. Ein Baumwipfelpfad schlängelt sich durch die Baumwelt und bietet wunderbare Aussichten.

© Credit Unsplash ×

5.) Robben Island:

Die ehemalige Gefängnisinsel ist ein UNESCO-Weltkulturerbe und liegt in der Table Bay vor der Küste Kapstadts. Hier verbrachte Nelson Mandela viele Jahre seines Lebens als politischer Gefangener. Besucher können seine Zelle und die Gefängnisanlage im Rahmen einer etwa vierstündigen Tour besichtigen.

6.) Die Strände von Clifton, Camps Bay & Blouberg:

Mächtige Granitfelsen trennen die vier Strände von Clifton, einem Vorort von Kapstadt. Die längsten Strandabschnitte sind Clifton 1st and 2nd. Sehen und gesehen werden heißt es in Camps Bay, einige Meter weiter. Hier reihen sich Restaurants und Bars an der mediterranen Strandpromenade aneinander. Das perfekte Postkartenfoto vom Tafelberg lässt sich am Blouberg Strand schießen.

© Credit Quaid Lagan ×

7.) Weinregion:

Im Constantia Valley vor den Toren Kapstadts reihen sich zehn Weinfarmen aneinander. Sie können während einer Wein-Tour besichtigt werden, natürlich inklusive Verkostung der edlen Tropfen. In die Wein-Anbaugebiete von Stellenbosch und Franschhoek lohnt sich ein Tagesausflug von Kapstadt aus.

8.) Pinguine am Boulders Beach:

Auf dem Weg zum Kap der Guten Hoffnung, über den malerischen Chapman`s Peak Drive, ist der Besuch der Pinguin-Kolonie am Boulders Beach bei Simon`s Town ein Muss. Hier leben mehr als 2.000 Vertreter der putzigen Vögel, Besucher können über Holzstege ganz nah an ihre Lebensräume heran gelangen.

© Credit Casey Allen ×

9.) Kap der Guten Hoffnung:

An der Südspitze der Kaphalbinsel liegt das Cape of Good Hope Nature Reserve. Cape Point ist eine etwa 250 Meter hohe Felsenklippe mit einem Leuchtturm, den man mit der Bergbahn „Flying Dutchman“ erreichen kann. Ein schmaler Wanderweg auf der Klippe führt an den südwestlichen Zipfel des afrikanischen Kontinents. Etwa einen Kilometer entfernt liegt das Kap der Guten Hoffnung mit seinem berühmten, viel fotografierten Ortsschild.

© Credit Nabeel Laher ×

10.) Woodstock.

Das angesagte Trendviertel ist einer der ältesten Stadtteile und zugleich einer der künstlerischsten Orte in Kapstadt. Am Rande des Zentrums, zwischen Devil`s Peak und dem Meer gelegen, findet sich ein spannender Mix aus unterschiedlichen Kulturen und Kreativen. Die Nachbarschaft ist eine Inspiration aus kulinarischem Genuss, Mode, Kunst und Design.

Über Turkish Airlines

Vor 90 Jahren mit einer Flotte von fünf Flugzeugen gegründet, betreibt das Star Alliance-Mitglied Turkish Airlines aktuell eine Flotte von 435 Flugzeugen (Passagier- und Frachtflugzeuge) und fliegt in über 120 Länder der Welt – so viel wie keine andere Fluggesellschaft.

Turkish Airlines hat bei den Skytrax World Airline Awards heuer bereits zum achten Mal den Titel "Beste Fluggesellschaft Europas" erhalten. Sie gelten als „Oscars der Luftfahrtindustrie“ und sind das Ergebnis von mehr als 20 Millionen ausgewerteten Feedbacks aus mehr als 100 Ländern.

Ab Österreich gibt es bis zu fünf tägliche Flüge von Wien und Salzburg nach Istanbul, wo der hypermoderne Airport als Drehkreuz in die Welt dient.

